De Jong abre las puertas del Barcelona a su amigo De Ligt

El futbolista holandés Frenkie de Jong sugirió este martes que el defensa de la Juventus Matthijs de Ligt, con el que compartió equipo en el Ajax, podría recalar en un futuro en el Fútbol Club Barcelona. "Él tomó la decisión (al irse al Juventus) y, en general, le está yendo bien en Turín", dijo el centrocampista culé en una entrevista con el periódico holandés De Telegraaf, "pero eso no quita que podría venir al Barcelona en unos años".

De Ligt fichó por el equipo italiano el pasado verano y dejó de lado las especulaciones que lo colocaban en el club catalán, pero sus errores en defensa lo han llevado a ser cuestionado en Italia.

Más allá de las andanzas de su excompañero, De Jong valoró de forma positiva su primer medio año en el conjunto culé, aunque advirtió de que el equipo "tiene que mejorar". "A veces somos demasiado cambiantes. Hacemos un partido muy bonito y luego te preguntas a ti mismo, un encuentro después, dónde está ese buen juego", comentó.

A De Jong no le molesta jugar en una posición ligeramente diferente a la que tenía en el Ajax. "Mi versatilidad es una ventaja, como dice el entrenador. Ahora juego principalmente por la izquierda en el centro del campo, también porque Arthur (Melo) está lesionado. Estoy especialmente feliz de haber jugado mucho en estos primeros meses", dijo.

El futbolista fue autocrítico y aseguró que aún no ha alcanzado todo su potencial en España. "He sido capaz de demostrar mis cualidades en algunas ocasiones, pero puedo hacerlo mucho mejor. Aquí no soy tan dominante como en el Ajax. En mi actual posición tengo que marcar más goles y dar asistencias", indicó De Jong. "Todavía debo alcanzar la verdadera voluntad de tirar a portería. Eso requiere algún ajuste y, por lo tanto, tiempo", especificó.

De Jong explicó que "podría haber aprendido en Ajax" jugar de una manera más ofensiva, pero en el Barcelona ve "pequeños detalles" que lo hacen "mucho más sabio", como por ejemplo "anticipar las acciones" de sus compañeros.

Indicó que "nunca" dudó de fichar por el Barcelona cuando la ocasión se le presentó y explicó que comparte vestuario "con jugadores muy grandes", como con el ganador de seis Balones de Oro Leo Messi. "Nunca me da la sensación de que se acerque a los demás de manera diferente porque es el mejor jugador de fútbol del mundo. No está en el vestuario llamando a otros ni gritando todo el tiempo. Su interacción conmigo y con los otros futbolistas del equipo es muy normal", explicó De Jong.

Respecto al nivel de La Liga, dijo que "antes era la competición más fuerte", pero "la Premier League ha recuperado fuerza en los últimos años". "La Primera División es mejor desde un punto de vista técnico, pero creo que el torneo inglés tiene un nivel ligeramente más alto en términos de intensidad", valoró.

Preguntado por su aclimatación a Barcelona, dijo que se trata de "una ciudad "hermosa" gracias a "la playa, los buenos restaurantes y el clima". "En diciembre puedes sentarte en una terraza con catorce grados y sol, por lo que no necesitas guantes. En el invierno holandés hay dos grados, viento y lluvia", indicó.

Preguntado por su valoración general de 2019, dijo que ha sido un "año casi perfecto", aunque reconoció que todavía recuerda con dolor la eliminación en la semifinal de la Liga de Campeones la pasada temporada, cuando aún vestía la camiseta del Ajax. "Los últimos segundos de la semifinal contra el Tottenham han estado rondando mi cabeza durante mucho tiempo", confesó De Jong, que calificó la eliminación como "injusta".