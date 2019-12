Cristiano Ronaldo: "Soy muy inteligente y no tengo defectos"

Cristiano Ronaldo siempre deja titulares cuando toma la palabra y en su última entrevista para DAZN Italia no iba cambiar su forma de ser de los últimos años. La estrella de la Juventus, ex del Real Madrid, no solo se calificó como una persona "inteligente, sin defectos y muy profesional" sino que también contó interioridades de su carrera como futbolista.

Uno de los temas que más expectación ha generado en Italia ha sido una confesión de Cristiano sobra su "borrachera" tras ganar la Eurocopa con Portugal en 2016.

"El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección, la Eurocopa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrió... Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí", confesó el '7' luso.

Aparte de elegir el título más importante de su carrera, Cristiano también eligió su mejor gol. Fue con el Real Madrid en la Champions: "A Buffon, un gol muy especial, en un estadio hermoso y contra un gran equipo. El público me aplaudió, una noche muy especial".