Robert Moreno cambia su discurso sobre Luis Enrique en su presentación con el Mónaco

Debería besar allá por donde pisan Luis Enrique y Luis Rubiales. Gracias a ellos, y la oportunidad que le dieron de tomar las riendas de la Selección Española tras la salida de Lucho por problemas personales, Robert Moreno es hoy entrenador del Mónaco. Su experiencia como primer entrenador era nula, pero la confianza que depositaron en él Luis Enrique y Rubiales le abren las puertas de esta enorme oportunidad.

Moreno fue presentando como nuevo técnico del Mónaco en la tarde de este lunes. Llega como sustituto de Jardim con el Mónaco séptimo a cuatro puntos del Lille, cuarto.

Robert habló sobre si el idioma supondría un problema: "Hablar en francés es una cuestión de respeto mio con vosotros. Es muy importante para mi la comunicación con mis jugadores. Estoy muy contento de estar en la Ligue 1.

¿Cambiará mucho sus métodos de entrenamiento?: "Siempre he estado involucrado en todo el proceso de entrenamiento. Ya antes me dedicaba a todo eso. Mis procesos no van a cambiar. Daré las charlas, analizaré rivales, hablaré con mis jugadores... Estoy acostumbrado a esas tareas."

Robert se mostró conciliador y lanzó flores a Luis Enrique: "Pasé nueve años maravillosos a su lado. Solo tengo agradecimiento. Lo que ocurrió hace unas semanas ya es pasado. Llevo 28 años como entrenador. Desde los 14 he estado entrenando y ahora lo importante es que esta es mi presentación como entrenador. El pasado está ahí, pero hay que dejarlo atrás."

¿Qué esquema de juego tiene en mente?: "El sistema no es importante. No es una obsesión jugar con el 4-4-2. El fútbol es un juego complicado. Lo importante es el estilo, no dónde ocupas los espacios. Voy a adaptar mis tácticas a mis jugadores".

¿Cuál es su objetivo en el Mónaco?: "Deben ser los máximos. Todos queremos ganar y conseguir lo mejor. Nuestro principal objetivo debe ser mejorar cada día. Si hacemos eso conseguiremos llegar a objetivos finales. Gracias todo al trabajo."

El partido del PSG: "Entiendo que me preguntéis por ese partido. Hace falta trabajar, pero primero voy a centrarme en el próximo partido. Ya llegará el partido del PSG, pero lo primero es el partido del sábado. Vamos a intentar ganar todos los partidos."

Sectores a reforzar: "No voy a hacerlo publico, me pareceria una falta de respeto a mis jugadores. El Monaco, como equipo grande, tenemos que estar atentos al mercado y encontrar buenos jugadores. Pero no voy a decir que hay posiciones a destacar, no voy a hacer eso publico."