El Barcelona está negociando el fichaje de Dani Olmo

El Barcelona está intentando fichar a Dani Olmo. La entidad azulgrana ya ha hecho una oferta formal al Dinamo de Zagrev, equipo que ha disputado esta temporada la Champions League. La propuesta ha sido rechazada pero según Marca y Mundo Deportivo, la cantidad ofrecida por el Barcelona no está lejos de la que está pidiendo el club croata, que sería unos 35 millones de euros.

El futbolista, canterano del Barcelona donde estuvo desde 2007 a 2014, quiere cambiar de equipo y de liga después de su explosión en las dos últimas temporadas. "El verano pasado era un momento ideal para dar un siguiente paso. Al final no se dio pero creo que mi ciclo allí ha acabado y quiero dar el siguiente paso para seguir mejorando", ha afirmado.

El Barcelona quiere fichar a Dani Olmo pero, en principio, su intención es que vuelva a casa de cara a la próxima temporada y no en este mercado de invierno aunque no se descartaría esta posibilidad. El jugador tiene 21 años pero ya ha dado el gran salto tras coronarse en el Europeo sub 21 que España ganó en Italia siendo Dani y Fabían los jugadores más destacados. También ha brillado en la primera fase en esta edición de la Champions League.

El 2019 ha sido su año, en el que se ha consagrado. Incluso Robert Moreno, ex seleccionador nacional absoluto, le dio la oportunidad de debutar con España. Lo hizo ante Malta en un partido en el que marcó además. El Barcelona va detrás de Dani Olmo, otro ex canterano que puede regresar al Camp Nou como ya hizo en su momento Cesc Fabregas o Gerard Piqué.