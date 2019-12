El plan del Real Madrid para el mercado de invierno: Odegaard, Vallejo, Brahim...

En las últimas semanas se ha publicado en la prensa que el Real Madrid tendría que pagar a la Real Sociedad si quería recuperar a Martin Odegaard antes de que terminara la cesión de dos años con el club vasco. Sin embargo, fuentes del conjunto blanco aseguran que no existe una penalización o compensación si decidiera recuperar al noruego antes de tiempo. Por lo tanto, el Real Madrid puede recuperar a Odegaard y hacerlo sin pagar. Dos posibilidades que se habían puesto en duda.

Otra cosa es que se haya decidido que vuelva al Bernabéu para la próxima temporada. Esa decisión todavía no se ha tomado ni creen que se tomará en breve ya que hay demasiadas incógnitas. No saben qué pasará con el futuro de otros futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid como Isco o Modric, de jugadores cedidos en otros clubes como Kubo o Ceballos o de los fichajes del próximo verano como el más que citado Pogba que tanto desea Zidane. Lo que sí tienen claro es que Zidane tiene que querer su vuelta y que solo se haría si fuese a tener minutos de manera regular.

Vallejo y Lunin, dos casos que preocupan

El defensa y el portero no están jugando y no se descarta que cambien de equipo en el mercado de invierno. El defensa, que tampoco tuvo muchas oportunidades en el Real Madrid, lleva meses sin jugar en el Wolverhampton. Su futuro depende de la voluntad del club inglés y de Nuno, su actual entrenador. Hay equipos españoles interesados en él y también el Eintrach de Frankfurt, equipo en el que tuvo un gran rendimiento cuando estuvo cedido hace tres temporadas.

Lunin va camino de estar sin jugar dos temporadas seguidas. No tuvo casi oportunidades en el Leganés y no ha jugado todavía en el Valladolid. El equipo que preside Ronaldo, no pondría pegas a romper el contrato. Mantienen y quieren tener buenas relaciones. El Almería de Guti ya ha preguntado por el portero ucraniano.

Mariano y Brahim

Mariano todavía no ha disputado un minuto con el Real Madrid en la presente temporada. Zidane le ha incluido en una sola convocatoria. Pese a ello, el delantero sigue convencido de que lo mejor es quedarse porque cree que tiene nivel. Ofertas no le faltan en España y fuera, y en el club tienen claro que lo mejor es que se marche y no tendrían problemas en que fuera traspasado. En el caso de Brahim hay una diferencia. En el Real Madrid quieren que se marche pero cedido. El ex del City ha disputado cuatro partidos pero tiene tan solo 20 años y no ha llegado a cumplir un año en el club. Hay muchas esperanzas puestas en él pero consideran que lo mejor es que salga y tenga más minutos.

Lo que tiene claro el Real Madrid es que pase lo que pase, aunque se marchen Mariano y Brahim, no se fichará en el mercado de invierno.