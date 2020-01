Zidane y su reflexión sobre el fracaso: "¿Somos tontos los demás o qué?"

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa antes de medirse al Getafe, en el que va a ser el primer partido del Real Madrid en este 2020. El técnico confirmó que Hazard no estará en la Supercopa de España que se disputa la próxima semana en Arabia Saudí. "Está descartado al cien por cien para la Supercopa. No va a venir y espero que esté justo después de la Supercopa. Poco a poco vamos a recuperarlo", afirmó.

Antes de confirmar la ausencia del futbolista belga, Zidane dejó una interesante reflexión sobre si sería un fracaso no ganar ningún título en 2020 donde aspiran a Liga, Champions League, Copa del Rey y la citada Supercopa de España. "No sería un fracaso. El fracaso es no intentarlo, no darlo todo, eso sí es un fracaso. Lo importante es darlo todo en el campo y luego veremos. Un equipo ganará la Liga y otro la Champions. ¿ Y los demás somos tontos o qué? No lo creo", respondió.

En este sentido, fue preguntado por LaLiga y por la Champions y Zidane volvió a dejar claro que valora mucho el título de la regularidad. "Sabemos la dificultad de la Champions por los rivales que hay, pero considero que LaLiga es muy complicada de conseguir. Solo he ganado una y fue en Málaga y en la última jornada. Eso quiere decir que es muy complicado, pero la Champions también".

Abierto el mercado de invierno desde el 1 de enero, es posible que salgan Mariano y Brahim, dos jugadores que no están teniendo minutos. "Puede ser un problema si no tienen minutos. Intentan entrenar bien y hasta el 31 pueden pasar muchas cosas".

En los últimos partidos ha ido ganando importancia Isco en los onces titulares de Zidane. El técnico afirmó que "me siento identificado con todos pero es verdad que por su posición me siento un poco más identificado. Está jugando y quiere su sitio. Cada uno que tiene oportunidad de jugar tiene que rendir y los jugadores son conscientes de eso y me gusta como jugador Isco".