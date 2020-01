La mujer de Víctor Sánchez habla de la extorsión sexual a su marido

Acaba de comenzar 2020 y el Málaga vive una situación más que delicada, pero más que el propio club el que lo está pasando realmente mal es su actual entrenador que, suspendido, ha tenido que hacer frente a una extorsión de tipo sexual que ha finalizado con la filtración de un vídeo íntimo.

El propio Víctor Sánchez del Amo habló de esta extorsión en un comunicado: "Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en WhatsApps privados", aseguró el entrenador del Málaga, añadiendo que "todo aquel que comparta estas imágenes está también cometiendo un delito contra la intimidad".

El Málaga actuó rápidamente suspendiendo a su entrenador, algo que no ha gustado a la afición andaluza y tampoco, lógicamente, a la familia del técnico. Su propia mujer, May Catalina Trigo, ha salido en defensa de su marido.

"Hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Yo como su mujer no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiera cambiar la visión de lo sucedido…", sentenció May en una entrevista para El Español.

Un juzgado investigará la difusión del vídeo, pero el Málaga ya le ha suspendido de sus funciones de "forma inmediata" hasta que se aclare lo sucedido.