La brutal estadística del tándem Casemiro-Valverde que explica el nivel del Real Madrid

Zidane lo ha vuelto a hacer. Parecía imposible pero el entrenador francés ha vuelto a coger a un equipo que parecía tocar sus últimas horas, para volver a hacerlo competitivo. Empatado a puntos con el Barcelona en Liga, clasificados para los octavos de final de la Champions y desde el miércoles, finalista de la nueva Supercopa de España. No se sabe si volverá a ganar títulos como hizo y bastante en su primera etapa, pero independientemente de si lo consigue, Zidane ha vuelto a construir un equipo competitivo con prácticamente la misma plantilla que la pasada temporada se quedó muy lejos de sus objetivos y del juego con el que habían dominado en Europa.

Este Real Madrid no solo está obteniendo resultados, está jugando muy bien. Ante el Valencia quizá fue su mejor actuación y de nuevo, con Casemiro y Valverde en el centro del campo. El uruguayo es de las pocas caras nuevas en la plantilla. Se ha hecho con hueco en el once titular y es un fijo para Zidane por méritos propios. El tándem que han formado Casemiro y Valverde está siendo esencial en la recuperación del Real Madrid. Cuando los dos juegan juntos, los resultados del conjunto blanco mejoran sustancialmente. Así lo dicen los números. No es lo mismo cuando juega Casemiro sin Valverde o Valverde sin Casemiro. Juntos es cuando, de momento, se muestra infalibles. No ha perdido ningún partido.

Zidane, que quiso fichar a Pogba en el verano, tardó en darle a Fede Valverde su actual papel. No es titular hasta la sexta jornada, un 29 de septiembre ante Osasuna en el Santiago Bernabéu y que termina con victoria local por 2 a 0. Antes de ese partido el Real Madrid había disputado seis partidos oficiales con solo tres victorias. ¿Casualidad? Fue ganar a Osasuna y ganarse un sitio en el once titular y con él y Casemiro, a obtener mejores resultados.

Hasta la fecha, los dos centrocampistas han jugado juntos 12 partidos. El Real Madrid ha ganado nueve, ha empatado tres, ante Barcelona, Atlético de Madrid y PSG y no ha perdido ninguno. Es decir, el Madrid está invicto con ellos dos de inicio. Esta superioridad se ve reflejada en el número de goles. El Real Madrid suma 30 tantos a favor y seis en contra. Y dos de esos seis, fueron sin Valverde en el campo ante el PSG cuando Zidane le quitó del campo cuando vencían por 2 a 0 en el Bernabéu. Con el tándem Casemiro – Valverde, el Real Madrid ha ganado a Granada, Osasuna, Leganés, Galatasaray en dos ocasiones, Eibar, Real Sociedad, Alavés y Espanyol.

Atención al dato Valverde y Casemiro jugaron por primera vez juntos ante Osasuna en jornada 6. Desde entonces:

12 partidos

9 victorias

3 empates (Barça, ATM y PSG)

0 derrotas 30 goles a favor

¿Y qué sucede cuando no está uno de los dos centrocampistas? Pues generalmente, que el Real Madrid no gana. En 11 partidos al menos uno de los dos no ha jugado de inicio y el equipo solo ha conseguido tres victorias. El balance es de tres victorias, dos derrotas y seis empates en esos 11 partidos en los que faltó Casemiro o Valverde. El Real Madrid pasa de un 75% de victorias con este tándem a un 27,2% de victorias sin uno de los dos. Pasan de 30 goles a favor y seis en contra a 13 goles a favor del Real Madrid y 13 goles en contra.