Víctor Sánchez habla de su extorsión sexual: "Esto a veces acaba en suicidios"

Víctor Sánchez del Amo sigue viviendo un calvario. El técnico madrileño sigue suspendido "de sus funciones" como entrenador del Málaga después de que se difundiese un vídeo suyo de carácter sexual por las redes sociales.

En un primer momento, Víctor solo habló a través de este comunicado:

"Estoy sufriendo un delito contra mi intimidad. Me están pidiendo dinero, están intentando chantajearme y he decidido denunciar a todo aquel que distribuya el vídeo en redes sociales o en WhatsApps privados", aseguró el entrenador del Málaga, añadiendo que "todo aquel que comparta estas imágenes está también cometiendo un delito contra la intimidad".

Tras mantener un silencio inicial, Víctor ha hablado para el programa de Antena 3, Espejo Público: "No puedo hablar porque el club me tiene apartado, pero cuando me toque hacerlo todo quedará claro. Esto se va a solucionar. La víctima soy yo. Estoy siendo víctima de una extorsión, pero soy valiente para tirar hacia adelante. Estas cosas muchas veces acaban en suicidio, por la falta de tacto y la atención mediática".

Víctor habla menos de 24 horas después de que su mujer saliese en su defensa: "Hay muy poca gente que tenga la personalidad de Víctor y diga las cosas bien claras y con educación. Yo como su mujer no me puedo creer que después de sufrir una extorsión por hacer lo que quiera en su intimidad sin hacer daño a nadie, en vez de acusar a los culpables, se quiera cambiar la visión de lo sucedido…".

El Málaga ha suspendido a su entrenador y ahora se sigue a la espera de una resolución final para todas las partes. El director general del Richard Shaheen ha leído el siguiente comunicado: