La sanción a la que se enfrenta Fede Valverde tras su expulsión en la Supercopa de España

La final de la Supercopa de España, que el Real Madrid ganó este domingo en Yeda (Arabia Saudí) tras superar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (0-0), dejó la imagen de la expulsión de Fede Valverde al cometer una entrada por detrás sobre Álvaro Morata, cuando el delantero madrileño se quedaba solo ante la portería de Thibaut Courtois.

A cinco minutos para el final de la prórroga, el uruguayo no se lo pensó dos veces y entró por detrás a Morata, en una acción que le costó la cartulina roja directa por parte del árbitro Sánchez Martínez. Pese a su expulsión, Valverde acabaría siendo designado como mejor jugador de la final (MVP). "No está bien lo que hice, pero era lo que me quedaba por hacer por el equipo. Intenté hacer otras cosas, pero ya no llegaba. Le pedí disculpas. Me queda esa espina", decía Fede Valverde en declaraciones a Movistar Plus.

Ahora se plantean dos incógnitas sobre el jugador charrúa, que se está mostrando como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en las últimas semanas: ¿cuántos partidos de sanción le van a caer? ¿Los cumplirá en la Liga y la Copa del Rey o tendrá que esperar a la próxima Supercopa de España?

Al tratarse de la Supercopa, tiene una normativa diferente y la sanción la tiene que cumplir en la siguiente competición, independientemente de la gravedad. Así, el artículo 114 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que habla sobre la "expulsión directa", reza lo siguiente en su segundo párrafo del punto uno: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos dos partidos".

Un castigo que Fede Valverde deberá cumplir en los siguientes partidos del Real Madrid, en Liga y Copa del Rey, sin esperar a la próxima Supercopa de España. De esta forma, lo que es seguro es que el centrocampista uruguayo no jugará el partido de la vigésima jornada de LaLiga Santander contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu (sábado, 16:00 horas) ni tampoco el duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante un rival por determinar que saldrá del sorteo que se celebrará este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Si Valverde recibe un tercer partido de sanción, se perderá el choque liguero del domingo 26 de enero contra el Valladolid en el Nuevo Zorrilla (21:00).

Será esta misma semana cuando se conozca la sanción por parte de la Juez Única del Comité de Competición, Carmen Pérez. Tanto en la Supercopa como en la Copa la postestad disciplinaria recae en su figura y no en la el Comité de Competición.