Hazard reconoce que llegó pasado de peso en verano: "Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones"

Eden Hazard no se esconde. El internacional belga y fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada reconoce en una entrevista para el diario Marca que llegó pasado de peso a la pretemporada del conjunto blanco. Mucho se habló en su día de su constitución y de su peso, pero ha sido él mismo el encargado de aclararlo todo.

Hazard habla en la entrevista de su peso, de Zidane y de la grandeza que ha notado nada más llegar al Real Madrid. De momento sigue lesionado y aún no se sabe cuándo podrá regresar.

Aumento de peso en verano

"Es verdad. No mentiré. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Cogí cinco kilos en verano. Soy de los que cogen peso rápido y también lo pierdo. En el Lille, con 18 años, pesaba 72 o 73 kilos y al ganar músculo pasé a 75. Y en un mal día, 77. En verano subí a 80 kilos pero lo perdí en diez días".

La grandeza del Real Madrid

"Llegas, entras en sus oficinas, hay seguridad por todos lados. La ciudad deportiva es muy grande. El primer día llegas en coche y tienes que conducir dos o tres minutos hasta llegar a los campos, no pude contarlos de los que hay... Te das cuenta que este club es tan grande porque tiene muchas de estas herramientas de trabajo a disposición. Los mejores jugadores, el peso de la historia... La gente te dice en la calle siempre que tienes que ganar la Champions, es la cultura de este club...".

Zidane, un referente

"Como jugadores no tenemos el mismo estilo, él técnicamente era mejor que yo. Le miras y tienes la impresión que siempre se lo pasa bien y para mí el fútbol es eso. Me llamó en la Eurocopa de 2016 y me dijo: 'Sería bueno que vinieras'. Se me quedó grabado siempre en la cabeza".

Lesiones nada más llegar

"Antes del primer partido de LaLiga en Vigo sentí dolor en el muslo pero me pasa a veces y creía que se me pasaría. ZIdane y el doctor insisten en hacer pruebas y vimos una pequeña lesión y tuve que parar tres semanas y tardé en coger el ritmo".