La entrada de Fede Valverde a Morata ya tiene sanción: un partido en Liga

"En el minuto 116 el jugador (15) Valverde Dipetta, Federico Santiago fue expulsado por el siguiente motivo: Derribar a un adversario impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol". Con estas palabras describía el colegiado Sánchez Martínez la entrada de Fede Valverde a Morata que le costó la cartulina roja al jugador del Real Madrid durante la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Por este motivo y por no considerar la entrada como un acto brusco, el jugador del Real Madrid ha sido sancionado únicamente por el Comité de Competición con un partido de sanción. Lo cumplirá ante el Sevilla en Liga este fin de semana, concretamente el sábado a las 16:00 horas.

Hay que recordar que Fede Valverde ya pidió perdón una vez terminó el partido y le dedicó unas palabras a Morata: "Le he pedido disculpas a Morata. No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita".

Simeone también habló de la entrada que le pudo costar el título a su equipo: "Creo que el premio al mejor jugador tiene todo el sentido del mundo porque Valverde ganó el partido en esa acción".