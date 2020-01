TV3 se burla de la UD Ibiza, rival del Barcelona en dieciseisavos de la Copa del Rey

A la Unión Deportiva Ibiza, rival del FC Barcelona en dieciseisavos de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado este martes en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, no le ha hecho nada de gracia el tratamiento que le ha dado el programa Esport Club de TV3 a la hora de analizar este enfrentamiento copero.

Y es que a la televisión pública catalana no se le ocurrió otra cosa que sustituir el escudo del club balear por las míticas cerezas de la discoteca Pachá. A su lado, sí que aparecía el escudo del Barcelona, lo que ha generado un profundo malestar en la Junta directiva que preside Amadeo Salvo. Un Pachá-Barça, venía a decir el gráfico.

A ello le acompañaron comentarios como "¿Nos vamos de fiesta?" al iniciar el análisis, o "no sé si los jugadores se irán de fiesta al acabar el partido", mientras sonaba de fondo música discotequera, y las luces del plató se apagaban y encendían como si de un club nocturno se tratara.

Salvo, expresidente del Valencia y que en la actualidad es el propietario y máximo dirigente de la UD Ibiza, estalló por este polémico tratamiento, y así lo reflejó en su cuenta de Twitter.

Hay más tontos que ventanas @esportclub y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión @tv3cat financiada con dinero público. para asociar al @ibizaud con una discoteca al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Can Misses y os lo diré a la cara fenómenos. pic.twitter.com/OvF0aRUMy5 — Amadeo Salvo (@AmadeoSalvo00) January 14, 2020

Horas después, el dirigente pasó por varias emisoras de radio y volvió a criticar este hecho: "Me he calentado un poco. Si es un programa de humor, que pongan en el otro lado (en el del escudo del Barcelona) una butifarra o la cara de Puigdemont. Es una falta de respeto a un club modesto. Somos un club serio, no somos un club de discoteca. No tiene sentido meter una marca comercial en una televisión pública. Me ha sentado muy mal".