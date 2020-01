Dimite Ana Muñoz, la vicepresidenta de la Federación Española que se negó a viajar a Arabia Saudí

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado este jueves que Ana Muñoz, vicepresidenta de Integridad, deja su cargo para iniciar una nueva etapa profesional fuera de la institución, a la que se incorporó tras la llegada de Luis Rubiales a la presidencia en mayo de 2018.

"La Real Federación Española de Fútbol quiere agradecer a Ana Muñoz el trabajo realizado durante este período y desearle públicamente el mejor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia ahora", señala el organismo en un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Tras anunciar la marcha de Ana Muñoz, que previamente dirigió la Agencia Antidopaje y fue directora general del Consejo Superior de Deportes (CSD), la RFEF ha comunicado que Elvira Andrés, hasta ahora responsable de Compliance, dejará este área para pasar a ser vicepresidenta de la Junta directiva.

Cabe destacar que Muñoz, nacida en junio de 1964 en Valencia de Don Juan (León), decidió no acudir a la Supercopa de España disputada la semana pasada en Yeda (Arabia Saudí). La hasta ahora vicepresidenta respondió en Twitter a un artículo de la periodista Mónica Marchante en el que se refería a la situación de la mujer en la Supercopa de Arabia. "No vemos la Supercopa desde el mismo lugar y hay razones para estar y no estar. Respeto", respondió Ana Muñoz.

@m_marchante Periodismo diferente y siempre más allá de lo políticamente correcto. Expresar libremente lo que piensas nunca es fácil, y tú lo haces. No vemos la #Supercopa2020 desde el mismo lugar y hay razones para estar y para no estar. Respeto! https://t.co/VPEdTAbRMJ — Ana Muñoz (@anamunozsp) January 11, 2020

Asmismo, la RFEF tiene previsto hacer público en las próximas fechas la composición del Observatorio de la Igualdad, "creado para seguir avanzando en este ámbito", en el que se integrarán deportistas como la futbolista Laura del Río, la nadadora de sincronizada Thais Enríquez y la haltera Lydia Valentín.