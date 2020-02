Petit, ex del Barcelona: "Messi no es Cristiano, fracasaría en la Premier"

El F.C. Barcelona vive uno de sus momentos más complicados de la última década. Inmerso en una grave crisis institucional, con enfrentamiento directo entre Lionel Messi y Eric Abidal, actual director deportivo culé, el futuro del astro argentino en el conjunto azulgrana no está garantizado. Messi, con contrato hasta 2021, tiene la posibilidad de salir gratis este verano.

El futuro de Lionel es una incógnita y la especulación con su posible marcha a un equipo de la Premier este verano cada día es mayor.

Uno de los equipos que más se relaciona a Leo Messi es el Manchester City. ¿Cómo rendiría Messi en la Premier? Pues para Emmanuel Petit, ex del Barcelona y que jugó en la Liga inglesa en las filas del Arsenal y el Chelsea, Messi fracasaría: "Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League. No es Cristiano, él fracasaría en la Premier League".

Como conocedor del fútbol inglés, toda vez que firmó sus mejores años en el Arsenal y en el Chelsea, Petit cree que Leo no tendría en la Premier el rendimiento que tiene en el Barça. Por eso cree que, a estas alturas de la carrera del 10, los equipos ingleses no tirarían la casa por la ventana por hacerse con sus servicios. "Sin duda sería un placer para los aficionados ingleses verlo en la Premier pero no veo por qué un club como el Manchester City , por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi por 32 o 33 años", aseguró manteniendo su opinión.