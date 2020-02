Del VAR al VIR: el videoarbitraje llega al fútbol sala español

Pedro Galán, presidente de la Comisión de Árbitros de Fútbol Sala de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha confirmado que la próxima Copa de España, que se disputará del 5 al 8 de marzo en el Martín Carpena de Málaga, servirá como pistoletazo de salida para el VIR (video instant replay) con el fin de ayudar a los colegiados en su tarea.

El denominado VIR por las siglas en inglés de Video Instant Replay, es una propuesta de la Federación Española a la FIFA para que, como ocurre en el baloncesto, los árbitros puedan tener acceso instantáneo a la repetición de una jugada en caso de que así lo precisen. Galán ha explicado además que cada uno de los entrenadores tendrá derecho a reclamar el VIR en una jugada durante el partido.

"Como ocurre en el baloncesto, el árbitro va a poder tener una revisión instantánea de la jugada siempre y cuando lo crea conveniente y, además, la novedad este año es que el entrenador podrá pedir una vez a lo largo del partido que se revise una jugada determinada", indicaba. "Estamos pendientes de la aprobación final de FIFA, porque además FIFA quiere que España sea ese motor de esa implantación y por eso va a utilizar la Copa de España para ver cómo funciona y poder ellos aplicarlo en el Mundial de Lituania", apunta.



Galán ha precisado los casos en los que intervendrá el VIR: situaciones de gol o no gol, de tarjeta roja directa, de final del partido con el cronómetro en marcha o no, de errores de identidad en amonestaciones y en penaltis, pero no en cuanto a la falta en sí, sino al lugar donde se ha producido, si ha sido fuera o dentro del área.

Los cuartos de final de la Copa de España se disputarán el jueves 5 de marzo (Movistar Inter-Palma y Jaén Paraíso Interior-Viña Albali Valdepeñas) y el viernes 6 (levante-ElPozo Murcia Costa Cálida y Barça-Osasuna Magna). Las semifinales se jugarán el sábado 7 y la final el domingo 8