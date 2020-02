La Juventus quiere fichar a Pep Guardiola la próxima temporada

La Juventus no deja de pensar en crecer. En la Vecchia Signora no están demasiado convencidos con Maurizio Sarri y aunque hace escasas horas han confirmado en el cargo al ex del Nápoles, la directiva juventina piensa en un relevo en el banquillo el próximo verano.

El elegido para ser el nuevo comandante de la nave del conjunto italiano, según varios medios de comunicación británicos, tiene nombre y apellidos: Pep Guardiola.

Para convencer al técnico español, la directiva del equipo Bianconeri, tiene pensado ofrecerle un cheque en blanco para que forme un plantel a su gusto. Incluso se especula con la posibilidad de juntar en la Juventus a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi -el argentino tiene una cláusula en su contrato por la que podría abandonar este verano, gratis, el F.C. Barcelona-.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, no parará hasta conseguir que su equipo, la Juventus, domine Europa, y considera que la pieza capital para conseguirlo es la llegada de un técnico top como considera a Pep Guardiola. El actual técnico del City, que cobra la friolera de 23 millones de euros por temporada, podría cambiar de aires este verano ante la tentadora oferta de la Juventus. Tras cuatro temporadas en el City, Pep, que no es partidario de alargar mucho su estancia en un equipo por el desgaste que provocan sus exigentes métodos, considera que su ciclo en los Citizens está cerca de llegar a su fin.