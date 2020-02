La sinceridad de Iñaki Williams: "¿A quién no le gusta salir de fiesta y a veces desfasar?"

Iñaki Williams, ariete del Athletic Club de Bilbao, aparte de ser un delantero centro de clase mundial es posiblemente uno de los jugadores que menos miedo tiene a aparecer en la televisión mostrando su lado más personal. En su día fue entrevistado por David Broncano en La Resistencia de Movistar y la pasada noche lo fue por Pablo Motos en El Hormiguero de Antena 3.

Iñaki habló en primer lugar de su origen ghanés y del esfuerzo que sus padres hicieron para llegar a Bilbao y darle una vida mejor a él y a su hermano pequeño: "Nos han dado la vida a mi hermano y a mí. Nos han dado todo, son unos superhéroes. Dejaron su vida atrás para que tuviéramos el futuro que ellos no tuvieron y les debemos todo. Mi madre me contó la historia en casa. Saber que tus padres han caminado por el desierto del Sahara o que han visto a gente muriendo por el camino es increíble. Les metieron en una cárcel y gracias a gente buena llegaron a Bilbao. El destino quiso que yo naciera en Bilbao y por eso soy jugador del Athletic".

Iñaki también destacó lo que siente cuando marca goles con la camiseta rojiblanca del cuadro vasco: "Cuando el balón rebasa la línea de gol es como un orgasmo. Estás fuera de ti y te crees dios en ese momento".

Por otro lado, la parte más graciosa de la entrevista fue cuando Williams no tuvo ningún reparo en señalar que él, de vez en cuando, y siempre respetando su profesión, no duda en darse un buen homenaje junto a sus amigos: "La gente que no me conoce tiene que ver que soy un chaval humilde. Me considero un chaval joven, que le gusta pasárselo bien y que es amigo de sus amigos. ¿A quién no le gusta salir y a veces desfasar con los colegas? Soy de ron cola, me gusta, es un básico. Ron cola, un cubata, otro y luego otro (risas)".