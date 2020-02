Bartomeu roba el protagonismo a Braithwaite y echa balones fuera por la crisis

La presentación en el Camp Nou del danés Martin Braithwaite como nuevo jugador del FC Barcelona ha estado eclipsada por la crisis de las cuentas digitales que esta semana ha estallado en la entidad azulgrana.

Según informó el pasado lunes la Cadena SER, el Barça contrató por un millón de euros los servicios de la empresa I3Ventures.sl, que entre otras funciones creó decenas de cuentas en Facebook y Twitter, que reunían miles de seguidores, con el fin de mejorar la imagen del presidente del club, Josep María Bartomeu, y de paso dañar la imagen de jugadores de la actual plantilla y sus familiares (Leo Messi, Gerard Piqué...), así como otros personajes como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Jaume Roures o Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça. Tras confirmarse la información, la Junta Directiva que preside Bartomeu dio instrucciones para que el club se desvinculara por completo de I3Ventures sl.

Este jueves, en la presentación de Braithwaite, que llega al Barça procedente del Leganés por 18 millones de euros, al jugador sólo le hicieron dos preguntas, mientras que todas las demás fueron dirigidas al secretario técnico, Eric Abidal, y a Bartomeu. Muchas de ellas, girando en torno a la crisis de las cuentas digitales.

Pero Bartomeu se limitaba a decir que el club está realizando "un análisis interno" para conocer los servicios que realizó I3Ventures y que el club dará más detalles sobre lo sucedido una vez tenga más información. "Me reitero a lo que dije antes de ayer. Estamos trabajando internamente y, cuando tengamos más cosas a decir, ya os convocaremos a un encuentro", apuntó. "De momento no hay noticia. La única noticia es el fichaje de Martin Braithwaite", añadió el máximo dirigente de la entidad azulgrana.

"La fe mueve montañas y aquí estoy"

Por su parte, Braithwaite reconocía que le "sorprendió" el interés del Barça por hacerse con sus servicios, "pero al mismo tiempo no tanto, porque durante muchos años era algo que contemplaba. Era una ambición que tenía: jugar a este nivel. La fe mueve montañas y aquí estoy", resaltó el exjugador del Leganés.

@MartinBraith: "Es un placer estar aquí" — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020

Con esta operación fuera de mercado, gracias al visto bueno dado por LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la baja de larga duración de Ousmane Dembélé, el Barcelona cubre una vacante en la delantera, en la que se había quedado en cuadro, tras la lesión del francés, la del uruguayo Luis Suárez; y la venta y cesión de jóvenes jugadores como Carles Pérez y Abel Ruiz en el mercado de invierno.

Después de abonar durante la mañana de este jueves la cláusula, Braithwaite, firmó por la tarde el nuevo contrato, hasta el 30 de junio del 2024, y con una cláusula de 300 millones de euros, y dio sus primeros toques con el balón en el césped del estadio.

Bienvenido a tu nueva casa @MartinBraith — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020

Pese a que su llegada, según palabras de Abidal, no se hubiera producido si Ousmane Dembélé no hubiese recaído de su lesión, Bartomeu destacó que la incorporación del danés es "para ayudar al equipo en la liga y en el futuro". "Nosotros optamos a ganarlo todo. Espero que sea el último fichaje, no quiero más lesionados de larga duración. Actualmente tenemos ilusión. La Champions no es como la Liga, son partidos con eliminatorias. Su fichaje nos da ganas, ambición y mucho talento", resaltó el presidente.

Sobre la aportación de Braithwaite en los 14 partidos de Liga que podrá jugar esta temporada, Abidal precisó que se trata de "un jugador diferente" con "carácter, fuerte y con mucha velocidad". "Nos aportará mucha fuerza para pelear contra equipos grandes. Tiene mucho potencial. Confiamos mucho en su talento, por lo que aportó en el Leganés, en la selección y en Toulouse", añadió.

Bartomeu lamenta que el Leganés no pueda fichar

Braithwaite, de 28 años, deja el Leganés en una situación comprometida, después de que en el mercado de invierno Youssef En Nesiry, otro de sus atacantes, fichara por el Sevilla.

En este sentido, Bartomeu lamentó que la normativa actual no permita al Leganés incorporar a otro jugador. "La normativa actual dice que cuando hay una lesión de larga duración podemos fichar a un jugador. Viendo lo que le ha pasado al Leganés, creemos que esta normal se debería cambiar porque el Leganés pudiera fichar", zanjó.