El Atlético de Madrid, harto de las lecciones de cómo celebrar su victoria ante el Liverpool

No entienden nada. El Atlético de Madrid considera injustas e incomprensibles las críticas por la celebración de la victoria ante el Liverpool. Este pensamiento se traslada a todos los estamentos del club, desde la directiva, pasando por la afición y llegando a los propios miembros de la plantilla, que han visto cómo se ha pasado a nivel externo de pensar en una eliminatoria fácil para el Liverpool a considerar, una vez ganado el partido el Atlético, que su celebración es demasiado exagerada.

En el seno rojiblanco sorprende que no sean proporcionadas las argumentaciones en el antes y en el después. En la previa del partido no fue exagerado para algunos medios, críticos y aficionados rivales decir que el Liverpool "iba a pasar por encima" del Atlético de Madrid, pero una vez conseguido el aparente milagro de vencer a ese equipo que les iba a doblegar con facilidad, no se entiende que la celebración sea la que fue. Si era casi un milagro ganar al Liverpool, ¿por qué ahora no se puede celebrar como tal?

Tal han sido las críticas a lo sucedido el martes que el vídeo que Vrsaljko subió a las redes sociales en las que se veía a los jugadores pasando un rato divertido en la sesión de recuperación del miércoles, que el jugador croata tuvo que retirar el vídeo para que nadie en Liverpool pensase que ese hecho era una celebración de una clasificación que no está ni mucho menos cerrada.

Desde el Atlético de Madrid dejan claro que nadie dentro del club ve la eliminatoria de color de rosas. De hecho consideran que han repetido una y otra vez y mostrado en entrevistas y declaraciones que Anfield será el lugar que dictará sentencia. Desde Simeone hasta el último jugador de la plantilla creen que no han faltado en ningún momento el respeto al Liverpool sino todo lo contrario. Ha sido una celebración acorde al increíble nivel del rival derrotado.

Por otro lado, el Atlético, que tiene una gran relación con el Liverpool, no cree que la presencia de titulares en Inglaterra que se hacen eco de informaciones "amarillistas", puedan motivar a un rival que ya de por sí tiene la motivación suficiente para la vuelta. El Atlético sigue repitiendo que no se ven clasificados y que el Liverpool en Anfield tendrá el papel de favorito. Lo que tampoco ha sentado bien, pero en este caso en el vestuario han sido las palabras de Enrique Cerezo hablando sobre lo "viejo" que es el estadio del Liverpool.

Para finalizar, el Atlético no entrará en el intento de avivar el fuego que se está pretendiendo desde algunos medios y estamentos.