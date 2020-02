Guardiola advierte al Barcelona sobre su sanción: "Que no hablen muy alto"

Pep Guardiola está muy enfadado con la sanción que le han impuesto el Manchester City de no poder jugar la Champions durante dos temporadas, pero más allá de eso, el extécnico del Barcelona no quiere que le den lecciones de cómo hacer las cosas, y menos la directiva de su anterior equipo.

Guardiola no tiene una buena relación con al actual jefatura del Camp Nou y cada vez que hay un cruce de declaraciones, Pep no duda en darle un recado, no a su exequipo, pero sí a sus máximo dirigentes.

"No sé si me espiaban, pero no lo necesitaban. Ellos me conocen. Sobre la sanción y si el Barcelona se alegra, le recordaría al presidente que aún nos quedan dos recursos. Además, yo no hablaría muy alto porque este tipo de situaciones le pueden ocurrir a cualquiera. Es mi consejo. Creemos que tenemos razón y esperamos jugar pronto la Champions ante el Barcelona", sentenció el entrenador español.

También le preguntaron a Pep por su futuro, ya que se habla de que el mismo podría pasar más por Italia y, en concreto, por la Juventus de Turín, sobre todo tras la sanción al Manchester City.

"Si no me echan, me quedaré aquí al cien por cien. Más que nunca. Primero, porque quiero quedarme. Es algo especial, más que el contrato que me queda. Quiero quedarme y ayudar al equipo a mantener el nivel lo más que se pueda", respondió Guardiola.