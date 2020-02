Jurgen Klopp contesta a un niño pequeño que le pidió por carta perder algún partido

Daragh Curley, un joven aficionado de diez años del Manchester United, se ha hecho famoso en Inglaterra por convertir una tarea escolar en una curiosa petición para el entrenador de su clásico rival, el Liverpool. Jurgen Klopp, cuyo equipo no ha perdido todavía ni un solo partido en lo que va de Premier League sumando 76 puntos de 78 en juego, recibió la carta.

El técnico alemán del Liverpool no dudó en contestar a la extraña aunque a la vez entrañable petición de su pequeño rival y esa carta de contestación se ha hecho pública.

"Querido Daragh,

En primer lugar, me gustaría agradecerle por escribirme. Sé que no me enviaste buena suerte ni nada de eso, pero siempre es bueno saber de un joven aficionado al fútbol sin importar qué, así que aprecio que te pongas en contacto conmigo.

Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo concederle su petición, no por elección de todas formas. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar al Liverpool a ganar, ya que hay millones de personas en todo el mundo que quieren que eso suceda, así que realmente no quiero defraudarlas.

Afortunadamente para ti, hemos perdido partidos en el pasado y perderemos partidos en el futuro porque así es el fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que las cosas siempre serán como son ahora, pero si hay algo que puedo decirte a los 52 años es que definitivamente no es así.

Habiendo leído tu carta, creo que puedo decir con seguridad que una cosa que no cambiará es tu pasión por el fútbol y por tu club. El Manchester United tiene la suerte de tenerte a ti.

Espero que si tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá incluso de levantar algunos trofeos más, no estés muy decepcionado, porque aunque nuestros clubes son grandes rivales, también compartimos un gran respeto mutuo. Esto, para mí, es de lo que se trata el fútbol.

Cuídate y buena suerte,

Jürgen Klopp"