El Real Madrid pierde el liderato y crecen las dudas antes de la semana grande (1-0)

Hace poco más de un mes el Barcelona destituía a Ernesto Valverde, síntoma de un mal momento deportivo. Este sábado comenzaba su partido con una pañolada. Pues a pesar de ello, de las buenas sensaciones que acumulaba el Real Madrid, el clásico del Santiago Bernabéu comenzará con los azulgrana como líderes. El bajón del equipo de Zidane es contundente. Eliminados de la Copa del Rey, empate ante el Celta de Vigo y ahora derrota antes el Levante. Un punto de seis posibles y dudas, muchas dudas antes de la semana clave ante el Manchester City y el Barcelona. Y todavía es peor, es bastante probable que Hazard no juegue ambos partidos. Se marchó lesionado y casi sin poder apoyar el pié.

El Madrid no se puede permitir el lujo de perder al belga y más con la evidente carencia de gol. No jugaron mal ante el Levante. De hecho, pudieron y debieron ganar el partido si hubieran tenido más puntería. No fue, otra vez, el día de Benzema y sí, otra vez, el de Aitor Fernández. Ocho paradas del guardameta del Levante y alguna de mérito. Era el clásico partido del Real Madrid porque ya son un clásico. Dominio, encerrando al rival en su área pero sin contundencia y en el que con el paso de los minutos, comienzan a ponerse nerviosos y ves más a Sergio Ramos atacando que defendiendo. Y fue así, pero con una salvedad. A un cuarto de hora del final Morales cazó una volea impresionante por la escuadra de Courtois. ¿Imparable? Parece que sí, que es más mérito del delantero que demerito del portero.

Zidane apostó por un 4-4-2 con Marcelo ya que Mendy estaba apercibido de sanción y con Isco acompañando a Casemiro, Kroos y Modric. El malagueño, hasta su sustitución, fue el jugador clave del Real Madrid. Era la corriente que conectaba todas las líneas pero Zidane le quitó. Si era cuestión de físico, de los esfuerzos que tienen estudiados que puede dar cada jugador, nada que objetar, pero si fue una decisión táctica, error del entrenador porque su equipo le echó en falta. Hubo un Madrid con Isco y otro sin él. La otra vía de ataque del Madrid fue la combinación Hazard y Marcelo. Tuvieron continuidad hasta que se apagaba la luz en los últimos metros. Benzema acaparó la mayoría de ocasiones y apuntaba mal, elegía mal el control o disparo, estaba lento en la definición o se encontraba con Aitor. Si hasta Hazard pudo hacer su peor mano a mano de toda su carrera. Impensable que lo hiciera todo tan mal. El control, el tiempo que necesitó para disparar y el tiro, en el que casi ni toca la pelota. Era el minuto 52 y tras un gran pase de Marcelo pero independientemente de que el brasileño haya aportado en ataque en estos dos últimos partidos, es evidente que todos sus compañeros, especialmente los que tienen que cubrir su espalda, prefieren jugar con Mendy.

Al Madrid le faltó puntería pero para el dominio que tiene en los partidos, también tiene carencia de otros conceptos que allanarían cada encuentro. Faltan movimientos en ataque, movimientos de ruptura que no hubo salvo por los que generaba Isco o Carvajal. Falta también desborde. Es decir, le falta todo lo que iba a aportar supuestamente Hazard pero entre el mal comienzo, la grave lesión que sufrió ante el PSG, que tiene que coger forma otra vez, todavía no hemos visto al Hazard del Chelsea.

Por supuesto también hay que ver el resultado desde la perspectiva del Levante. Leyó bien cada momento. Cuando tenía que esperar atrás, cuando podía empujar al Madrid o salir al contraataque a los espacios que iban dejando poco a poco a medida que crecía el nerviosismo de los blancos. Pese a la victoria, muy celebrada por el Levante, no destacaron sus atacantes. Morales, Mayoral, Roger o Campaña no habían tenido presencia en el área de Courtois. Durante 70 minutos fue mucho mejor el Madrid. No fue como aquella derrota ante el Mallorca u otras victorias en las que sí había motivos para criticar al Madrid. Hoy el foco se debe poner sobre Benzema y su apagón goleador. En los últimos 12 partidos, solo ha marcado en dos. Ha vuelto a ser el Benzema anterior y entre que no está Jovic y Bale, otros dos jugadores con gol, el Madrid está notando que necesita a alguien que abra la lata.

El Real Madrid ha pasado de poder dar un golpe en Liga si ganaba el clásico, a tener que no perder ante un Barcelona que tiene un extraterreste que ha metido cuatro ante el Eibar. Y si lo de hoy le pasa el miércoles, el Madrid puede despedirse de la Champions. Si Hazard no está, algo muy probable porque ZIdane ha confirmado que es en el píe en el que se lesionó, es necesario alguien como Vinicius y viendo como está el brasileño. Está muy rápido. Aporta mucho pese a que le falte gol pero las otras opciones tampoco dan más seguridad. ¿Bale? Tiene gol pero la realidad es que no marca y deja mucho que desear cuando juega. Y por cierto, Hernández Hernández volvió a pitar al Real Madrid tras el clásico del Campo Nou y volvió a dejar enfadado a la afición y a los futbolistas. Hubo una mano de Campaña dentro del área del Levante que no se pitó cuando venían pitándose esta temporada. Lo dijo Carvajal tras el partido, que "ni el árbitro sabe cuando tiene que pitar las manos". Tal cual. Los futbolistas hasta sienten que hay algo personal con el árbitro. Nunca se ha visto tan enfadado a Sergio Ramos. El capitán admitió que le había preguntado si tenía algún problema con él porque "no se puede hablar con él. De este árbitro no me sorprende nada. Yo me fui jodido en lo personal porque me sacó una tarjeta en el minuto diez. Le pregunté al terminar el partido si me podía decir si era algo personal porque es indignante", afirmó.