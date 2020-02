Mbappé a Zidane: "¿Me tengo que quitar las zapatillas para entrar en tu coche?"

Eres un niño de 14 años, apenas estás empezando a jugar al fútbol y ya te ves cerca de dar el salto a un equipo tan grande como el Real Madrid, por ejemplo. Eso es lo que sintió un joven Kylian Mbappé cuando llegó a Valdebebas y conoció a su ídolo, Zinedine Zidane.

"Llegamos desde el aeropuerto y Zidane nos recibió en el parking. Nos saludamos y me ofreció ir al campo a entrenar. Luego nos ofreció dar una vuelta en su coche por las instalaciones. Y yo estaba tan nervioso que le pregunté: '¿Tengo que quitarme mis zapatillas para entrar al coche?'. No sé por qué dije eso. ¡Pero era el coche de Zizou!. Él se rió y me dijo que no. Comenzamos a dar una vuelta por allí y yo sólo pensaba 'estoy en el coche de Zidane'. Soy Kylian, de Bondy. Esto no es real, debo de estar soñando'", comenta Mbappé en una entrevista para The Players Tribune.

Sobre sus esperanzas de ser futbolista, Mbappé habla de normalidad y de niños que no soñaban con alcanzar lo que él ha alcanzado con el PSG y antes con el Mónaco cuando apenas contaba con 17 años en su carnet de identidad.

"Mis amigos y yo no esperábamos ser futbolistas. No teníamos un plan- Soñábamos. Algunos niños tenían pósters de superhéroes en su habitación. Nosotros teníamos a futbolistas. Yo tenía un montón de Zidane y Cristiano", repasa el galo.

Con estas palabras se siguen alimentando los rumores sobre un posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid, algo que se lleva 'anunciando' más de 3 años.