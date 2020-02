Confirmado: el Leganés no podrá fichar un recambio para Braithwaite

El Leganés ha visto confirmados su peores temores y tras un mercado invernal en el que se quedó sin En-Nesyri y Braithwaite ahora le ha llegado la peor de las noticias: no podrá fichar por la baja del delantero recientemente fichado por el Barcelona. La Real Federación Español de Fútbol ya se lo ha comunicado oficialmente.

Hay que recordar que el Barcelona pagó la cláusula de 18 millones del delantero danés sin que el Leganés pudiera hacer absolutamente nada por evitarlo. Aún así había esperanzas en Butarque de poder fichar con el permiso de la RFEF, algo que finalmente no le han concedido.

Hace una semana, su presidenta, Victoria Pavón hablaba de daño irreparable: "Es una situación excepcional que no nos esperábamos, el daño ya está hecho. Nos habiliten o no para fichar un recambio es difícil repararlo. Estoy dolida, por supuesto. Prefiero no opinar sobre si me ha parecido feo el detalle del Barcelona".

Por otro lado también habló el director general del equipo madrileño, Martín Ortega: "Queremos alzar la voz de parte de todo el club. Nos hallamos en una situación de un perjuicio enorme, grave y no podemos entender de ninguna de las formas la regulación actual".

El Leganés tendrá que acabar la temporada con la plantilla actual y ahora mismo su situación es más que complicada ya que son penúltimos a cinco puntos de la salvación que marca el Celta de Vigo.