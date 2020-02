Los motivos del distanciamiento de Zidane con Toni Kroos

Toni Kroos no jugó ante el Manchester City ni un solo minuto. No fue titular este miércoles en el Santiago Bernabéu, en la derrota sufrida por el Real Madrid en la ida de octavos de final de la Champions (1-2), ni tampoco salió como suplente. Es más, ni siquiera calentó en la banda. Zinedine Zidane no contempló en ningún momento que entrara el centrocampista alemán, ni cuando su equipo se adelantó en el marcador con el tanto de Isco. "Fue una decisión técnica", explicó el entrenador, que quiso dejar claro que Kroos no tenía ninguna molestia. Y, según han podido saber Libertad Digital y esRadio, es cierto lo que dijo Zidane, que era una decisión técnica.

¿Por qué fue suplente entonces? Esa respuesta sólo la conoce el técnico galo. Desde el Grupo Libertad Digital no se pretende dar a entender con esta información el motivo por el que Kroos no jugó ante el City, primer partido de eliminatoria que se pierde con Zidane en Champions League por motivos técnicos. Pudo tener algo que ver o no, pero lo único que podemos asegurar desde este medio es que han sucedido un par de hechos que han molestado al jugador y al entrenador.

En marzo de 2019, Zidane comenzó su segunda etapa al frente del Real Madrid y tomó varias decisiones que afectaron al cuerpo técnico y médico. Se despidió a varios trabajadores que llevaban mucho tiempo en el club y que eran del agrado de varios futbolistas. Uno de ellos es Toni Kroos. Pese a la decisión de Zidane, el centrocampista germano ha seguido tratándose en su tiempo libre con un expreparador del Real Madrid. Al entrenador no le ha gustado este hecho y así se lo ha transmitido al propio Kroos.

Al futbolista de Greifswald, de 30 años, tampoco le ha gustado lo que sucedió ante el Atlético de Madrid. En el último derbi disputado el pasado 1 de febrero en el Santiago Bernabéu (1-0), con empate a cero al descanso, Zidane decidió quitar a Kroos y a Isco. El entrenador explicó después que "no me gustó quitarles, porque era mi responsabilidad, pero había que cambiar". Pese a las explicaciones, a Kroos no le gustó ser sustituido y así también se lo hizo saber a su técnico.

¿Va a dejar Zidane de contar con Toni Kroos? No. Zidane va a seguir contando con él y seguirá jugando como lo viene haciendo, pero quizá esto que quieren explicar Libertad Digital y esRadio dé con algunas claves sobre la situación extraña que se vivió este miércoles en el Bernabéu ante el Manchester City, con Kroos y Zidane como protagonistas.