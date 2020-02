Sergio Ramos tiene más rojas que nadie en la historia de la Liga, la Champions y el Real Madrid

Sergio Ramos. Central y capitán del Real Madrid y de la selección española. Canterano del Sevilla y jugador del primer equipo andaluz hasta los 18 años. En su palmarés luce un Mundial, dos Eurocopas, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres de Europa, cuatro mundiales de clubes y cuatro Champions.

Con ese palmarés todo parece positivo en la carrera de Sergio Ramos y no es para menos, pero hay algo que juega en su contra porque aparte de ser famoso por su gallardía, palmarés, goles y gen ganador también lo es por las tarjetas rojas que recibe.

El periodista y analista de datos, Mister Chip, sacó a la luz en Twitter unos datos que dejan retratado al jugador madridista:

Jugador con más tarjetas y rojas en la historia de La Liga Jugador con más tarjetas y rojas en la historia de la Champions Jugador con más tarjetas y rojas en la historia del Madrid Jugador con más tarjetas en la historia de la selección española

La situación de Sergio Ramos esta semana es aún más destacada por sus palabras sobre el colegiado español Hernández Hernández que pitó el partido que acabó con 1-0 entre Levante y Real Madrid.

"Me voy jodido con Hernández Hernández. Antes los árbitros eran más respetuosos y los capitanes podían hablar con ellos. En este caso parece que no. La arrogancia es algo que se tiene o se tiene. Le he preguntado si tenía algún problema personal conmigo y, que si lo tiene, me lo dijese y lo arreglábamos. En el minuto 10 me condiciona con una amarilla después de recibir un codazo y un pisotón e interpreta que no es fácil. Y luego gano un balón en una disputa y me saca la amarilla. Hay cosas que parecen premeditadas", comentó Sergio en el Ciudad de Valencia.