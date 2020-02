Zidane: "¿Kroos? No perdimos porque no jugó"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que su decisión de dejar sin minutos a un fijo como Toni Kroos fue meramente táctica y se mostró "convencido" de que su equipo no perdió ante el Manchester City la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones "porque no estaba" el medio alemán.

"Siempre cuando hay un mal resultado se busca algo. Toni como juega siempre y no jugó el problema es que perdemos porque no estaba y estoy convencido de que no es así. Lo que pasó te que puede pasar en un momento puntual. Elegimos eso y los demás jugaron como él. Es una opción del otro día y no hay que buscar otra cosa porque Toni lo está haciendo muy bien y va a seguir haciéndolo muy bien como los demás medios entre los que tengo que elegir", sentenció sin querer que se monte un debate por la situación de Kroos que se perfila titular en el clásico ante el Barcelona", explicó.

El entrenador admitió que el equipo está pasando un "mal momento" pero sacó su visión optimista, la que ha caracterizado a Zidane desde el primer momento. "El que sabe de fútbol sabe que estas cosas nos pueden pasar. Necesitamos un ánimo positivo. No escuchamos lo que se dice, necesitamos a nuestra gente con nosotros del 1 al 90. Entiendo que la gente puede estar molesta, pero nosotros necesitamos a la gente y lo vamos a dar todo.

Le preguntaron si su continuidad dependía de ganar un título y contestó que "lo que me importa es seguir con lo que estamos haciendo, eso pregúntaselo a otro. En cada competición gana uno solo y vamos a intentar ser nosotros". El técnico aceptó que él ha podido fallar con sus decisiones. "Claro que se pueden criticar mis decisiones, como se hace cuando perdemos dos partidos. El responsable soy yo. Es normal la crítica. Está pasando y no es nada nuevo. Pero lo que tengo que hacer, porque tengo fuerza, es seguir peleando con mis jugadores, que son los mejores, para intentar sacarlo adelante. Es un momento delicado porque son cinco partidos que no estamos ganando pero lo vamos a intentar", añadió.

Con esa mentalidad encara Zidane un clásico determinante en el Santiago Bernabéu. "Es una gran oportunidad para cambiar la dinámica y es como lo veo, no empiezo a pensar qué va a pasar si perdemos, no es mi filosofía. Soy positivo y quiero que todos mis jugadores quieran y busquen la victoria"

Sobre la falta de gol, afirmó que "no estoy preocupado, porque durante cuatro meses hemos ganado partidos. Incluso sin Eden, que no me gusta que esté lesionado, hemos ganado. Necesitamos solidez".