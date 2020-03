Roberto Carlos, en Es la Mañana de Federico: "La grandeza del Real Madrid es que tiene que ganar siempre"

Butragueño, Morientes, Hierro, Solari, Arbeloa, Makelele, Seedorf, Kaká... y, por supuesto, Roberto Carlos. Todos ellos sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu, el próximo domingo 29 de marzo a mediodía (12:00 horas), entre veteranos del Real Madrid y legendarios exjugadores del Oporto en el Corazón Classic Match.

Un partido benéfico que vuelve a contar un año más con el patrocinio de esRadio y que se disputa por una buena causa: recaudar fondos para los distintos proyectos sociodeportivos en los que trabaja la Fundación Real Madrid con el fin de ayudar a los colectivos más vulnerables. Habitualmente el amistoso se disputa en el mes de junio, una vez finalizada la temporada, pero este año se adelanta al mes de marzo debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

Y ha sido el propio Roberto Carlos da Silva, acompañado de Ana Sanjuanbenito —directora de Comunicación de la Fundación Real Madrid—, quien ha querido acercarse este jueves a nuestros estudios para promocionar el Corazón Classic Match junto al presidente del Grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos, en Es la Mañana de Federico.

Roberto Carlos, durante la distendida charla con Federico. | David Alonso Rincón

En una distendida charla en la que también han participado la subdirectora del programa, Isabel González, y el jefe de Deportes de Libertad Digital, Guillermo Domínguez, junto a Roberto Carlos, Federico y Sanjuanbenito, el mítico exjugador brasileño, que actualmente ejerce como embajador del Real Madrid y comentarista en Real Madrid Televisión, ha animado a todos los aficionados a acudir el 29 de marzo al Corazón Classic Match, con entradas a partir de cinco euros.

"Este año juega Kaká y estoy intentando que venga también Ronaldo, el gordito", ha anunciado Roberto Carlos. "Nos ayuda muchísimo jugar en marzo, antes de que en mayo acabe la Liga y muchos futbolistas puedan venir a jugar, y además la Fundación ha hecho muy bien poniendo este horario, que es perfecto", decía el brasileño, mientras que Ana Sanjuanbenito recordaba que el Corazón Classic Match cumple su undécima edición y que se trata del "partido benéfico más exitoso de Europa". "La Fundación es la acción social del Real Madrid", destacaba.

"Estoy en forma... pero de bola"

La entrevista comenzaba con Federico apuntándole a Roberto Carlos: "Te veo en forma". "Estoy en forma, pero en forma de bola", respondió el brasileño, de 46 años, entre risas.

También le recordó el presidente del Grupo Libertad Digital al brasileño el pase que le dio a Zidane para que marcara aquella volea antológica en la final de la Champions que el Real Madrid le ganó al Bayer Leverkusen en Glasgow (2-1) y destacaba el volumen de los músculos del futbolista: "Nadie tiene esos muslos ni esos gemelos… Bueno, en cuanto a gemelos te ha empatado Begoña Villacís". "No me he fijado, sólo le he mirado a la cara", señaló el brasileño.

En el Corazón Classic Match, sobre el césped del Bernabéu habrá exfutbolistas del Real Madrid y del Oporto, como Ricardo Carvalho o Pepe, pero quien no estará será José Mourinho, que en su día fue entrenador de los dos equipos. "Es una lástima porque siempre trae público", lamentó Jiménez Losantos.

Roberto Carlos, que volvió al Madrid hace cinco años tras haber dirigido a clubes de países como Turquía, Qatar e India, dice sentirse un "privilegiado" por haber tenido "la fortuna de jugar en las dos mayores instituciones futbolísticas del mundo, el Real Madrid y la selección brasileña". Federico le recordaba que el Madrid de la Quinta del Buitre nunca pudo ganar la Copa de Europa y el exjugador le apuntó el fracaso sufrido por el Brasil de 1982, en el Mundial de España, pese a tener una de las mejores selecciones de su historia junto con la que lideró Pelé en México’70.

Otro momento de la entrevista a Roberto Carlos. | David Alonso Rincón

Respecto al Madrid, Roberto Carlos dice que "la gente no acepta mucho" que el equipo "gane siempre". "La grandeza que tiene el Madrid es que debe ganar siempre, aunque sea un amistoso. ¿Jugar siempre bien? Si quieres ver espectáculo, vete al circo o al teatro", apuntaba un Roberto Carlos que dice tener como referentes a Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane.

Sobre la situación actual del conjunto blanco —líder de LaLiga tras ganar el Clásico, eliminado de la Copa del Rey y en una delicada situación en la Champions después de perder la ida por 1-2 ante el Manchester City—, sale en defensa de un futbolista como Vinicius Júnior, en muchas ocasiones objeto de críticas incluso de su propia afición. "Lo más importante es que se aísle y no lea nada ni escuche nada. Decían en el Clásico (victoria del Madrid por 2-0 ante el FC Barcelona) que no se iba de Semedo, que es un grandísimo jugador, y luego miras a la banda y piensas: '¡Caramba! ¿Dónde está Semedo?'".

"Que la gente disfrute del partido porque va a ser un partidazo", abundó Roberto Carlos da Silva para animar a la gente a que el 29 de marzo acuda al Corazón Classic Match.