Exigen que se suspenda de inmediato la liga italiana de fútbol por el coronavirus

La Serie A puede verse obligada a parar por el coronavirus. Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Italia, ha pedido que se suspenda el campeonato italiano de manera inmediata "no le veo sentido a que se ponga en riesgo la salud de jugadores, técnicos, árbitros y aficionados que se van a juntar para ver los encuentros solo para no afectar a los intereses que giran alrededor del fútbol".

Para Spadafora no tiene sentido jugar los partidos a puerta cerrada, hay que ir un paso más allá y suspender la competición. Comparte punto de vista con Tommasi, ex del Levante y que actualmente es el presidente del sindicato de jugadores. "Comparto las declaraciones de Tommasi y me uno a su petición. No tiene sentido en este momento, mientras pedimos enormes sacrificios a los ciudadanos para impedir la expansión del contagio, poner en riesgo a los jugadores, técnicos, arbitros y aficionados. Todo, por no pedir la suspensión temporal del campeonato".

Spadafora y Tommasi meten presión al presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gravina, que se opone a la suspensión por los numerosos intereses económicos que se trae entre manos.