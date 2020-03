Prisión preventiva para Ronaldinho en Paraguay

Ronaldinho Gáucho y su hermano Roberto fueron trasladados este sábado a una cárcel de Asunción tras la orden de prisión preventiva firmada por una jueza en el Palacio de Justicia, donde ambos habían comparecido unas seis horas antes para la imposición de medidas.

Según información de medios locales, la jueza Clara Ruíz Díaz, dictaminó dicha sanción por representar un peligro de fuga durante el proceso de investigación, por lo que Ronaldinho y su hermano estarán en el edificio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay. Esta sede acoge a criminales con causas de narcotráfico y donde los dos hermanos pasaron el viernes su primera noche como imputados.

La magistrada dijo a los medios al final de la audiencia que tomó esa decisión debido a que dispone de "elementos que indican que (Ronaldinho) usó documentos auténticos de contenido falso". Se refirió además a la existencia de peligro de fuga por parte de ambos imputados. "Estamos ante un hecho punible que atenta contra el Estado paraguayo", dijo Ruiz.

Ronaldo de Assis Moreira, de 39 años, y Roberto de Assis Moreira, de 46, habían sido imputados por ese cargo el viernes después de que el miércoles ingresaran en el aeropuerto internacional de Asunción con pasaportes falsos.

Hasta medio año prisión preventiva

La jueza explicó que la duración máxima en Paraguay de un proceso de investigación es de seis meses, si bien aclaró que ese tiempo podría verse reducido en función de las alegaciones de la defensa del exjugador y de su hermano, que es también su representante.

Ruiz también informó que rechazó la propuesta de un arresto domiciliario realizada por la defensa de los dos hermanos, ya que no le fue presentada la suficiente documentación sobre las viviendas que se mencionaron. "Hay peligro de fuga, un extranjero que entró de forma ilegal en el país", acotó la jueza.

También hoy, se conoció la orden de detención emitida por la Fiscalía contra Dalia López, la empresaria paraguaya que contrató al exfutbolista para poner su imagen en una campaña de asistencia sanitaria gratuita a niños y niñas de Paraguay. López, afín al gobernante Partido Colorado, y que no fue llamada a declarar en todo el proceso, es la presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, registrada como asociación sin fines de lucro y a cargo del proyecto que iba a apoyar Ronaldinho.

La Subsecretaría de Tributación (SET) anunció este viernes que López está investigada desde hace medio año por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero.

López es una rica empresaria dedicada a las importaciones al por mayor de productos electrónicos de China, según los medios locales.

Un turbio embrollo

López recibió a Ronaldinho el miércoles en el aeropuerto de Asunción junto a Wilmondes Sousa, el empresario brasileño que supuestamente entregó los pasaportes falsos con los que ingresaron en el país.

Sin embargo, los abogados de Sousa señalaron a López como la persona que proporcionó esos documentos a los hermanos: dos pasaportes paraguayos auténticos, pero adulterados, y dos cédulas de identidad, falsificadas.

También están en arresto domiciliario las paraguayas María Isabel Gayoso y Esperanza Apolonia Caballero ante la sospecha de haber sido las personas que solicitaron la expedición y recogieron los pasaportes que luego fueron manipulados a nombre de los hermanos Assis.

Un regalo sin importancia

El abogado de Ronaldinho, el paraguayo Adolfo Marín, dijo a los medios, tras la declaración en Fiscalía de su defendido, el jueves, que fue un regalo al que los dos hermanos no dieron mayor importancia.

Fue muy sincero respecto al futbolista: "La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto", aseguró.