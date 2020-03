Indignación en el Chelsea tras el acto de suma irresponsabilidad de Mason Mount, una de las mayores promesas del conjunto londinense.

Mount se encontraba en cuarentena tras el positivo en coronavirus de su compañero de equipo Hudson-Odoi. Sin embargo hizo caso omiso a las órdenes de los médicos y acudió a disputar una pachanga en pleno centro de Londres. Un aficionado le fotografió, lo que ha causado un tremendo revuelo en el seno del Chelsea.

Mount, que participó en el partidillo junto a Declan Rice, del West Ham United, le ha recordado el Chelsea sus responsabilidades tras sancionarle con una fuerte multa.

Después del positivo de Odoi, los jugadores del Chelsea tenían que pasar un periodo de cuarentena: 14 días sin salir de casa que Mount se saltó- No es el caso de Rice, quien al no haber estado con ninguna persona que hubiese contraído el coronavirus tenía libertad para no estar en cuarentena.