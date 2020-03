¿Indirecta de Del Bosque a Fernando Alonso por cotizar en el extranjero?

No hay nombres propios sobre la mesa, pero pocos han hablando con tanta contundencia de lo mal que se han hecho las cosas con el coronavirus como lo ha hecho el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso. Por esa razón mucha gente interpreta que lo que dijo anoche Vicente del Bosque en El Partidazo de la Cadena Cope es una indirecta para él.

"He visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal con el coronavirus, que se han retrasado las medidas y luego a lo mejor cotiza en el extranjero. No es un palo a nadie. Lo digo como un hecho genérico, no contra nadie. Es un tema muy complicado y tenemos que ser comprensivos con las autoridades", sentenció Vicente en la Cope.

En la propia declaración Vicente Del Bosque matiza que no quiere dar nombres, pero solo Fernando Alonso parece cumplir con la descripción que dio el entrenador y exjugador del Real Madrid. Ojo, Del Bosque también analizó las medidas que tomó el gobierno en esta crisis sanitaria.

"Tengo confianza en los que nos gobiernan. A pesar de algunos comentarios que dicen que lo tenían que haber hecho antes... En fin, ya sabes que todo el mundo predice el futuro, pero yo creo que han actuado bien, han puesto las medidas necesarias justo en su momento porque seguramente si las hubieran puesto antes, la gente hubiera dicho que qué alarmismo... Están actuando bien", comentó Del Bosque.

Por último cabe destacar que Vicente no se mostró sorprendido por la posible candidatura de Iker Casillas a la Federación: "Escuché a Casillas en muchas ocasiones decir que quería ser presidente de la Federación".