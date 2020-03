Luka Jovic sigue en el ojo del huracán. El delantero serbio del Real Madrid viajó esta semana a Belgrado, supuestamente para celebrar el cumpleaños de su novia —de la que, por cierto, está esperando un hijo—, saltándose así la cuarentena por el coronavirus.

Todo comenzó el jueves de la semana tras conocerse que el club blanco había puesto en aislamiento a sus dos plantillas, la de fútbol y baloncesto, tras conocerse el positivo por coronavirus del ala-pívot estadounidense Trey Thompkins.

Sin embargo, el pasado jueves la prensa serbia informaba de que Jovic se encontraba en su país para celebrar el cumpleaños de su novia, Sofia Milosevic, según publicaba el diario local Informer, y que incluso acudió a varios locales de fiesta de Belgrado. "Tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas de fútbol que cobran millones e ignoran el autoaislamiento al regresar a casa", apuntó la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic. "En lugar de aislarse a sí mismo, el delantero se divirtió por toda la ciudad", escribió sobre el jugador madridista el diario Blic.

Horas después, el delantero utilizó su cuenta de Instagram para justificarse, pedir perdón y asegurar que viajó a Serbia con permiso del Real Madrid. "En Madrid mi test del Covid-19 dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, para ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", escribe Luka Jovic.

"Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento (...) En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o he puesto en peligro a alguien", continuaba.

"Es mi culpa por no enterarme mejor"

Pero la cosa no ha quedado ahí porque luego el futbolista concedía una entrevista al portal serbio Objetik donde explicaba todo lo ocurrido desde su llegada a Belgrado y la acusación de haberse saltado las medidas de aislamiento impuesta por las autoridades serbias.

"Es mi culpa por no haberme enterado mejor. Pero creo que es importante explicar bien las cosas, especialmente a las personas que llegamos del extranjero. Mi intención no era culpar a las autoridades por mi ignorancia. Era consciente de lo que pasaba, por eso hay un documento que lo demuestra", dice en la entrevista un Luka Kovic que, en cualquier caso, se muestra dispuesto a aceptar las represalias que pueda haber.

"Mi fallo era sobre cómo debo comportarme en el autoaislamiento, es decir, si podía salir en ciertas condiciones. Y por supuesto que estoy listo para soportar las consecuencias de mis acciones", señala.

Además, Jovic dice que jamás pondría en riesgo a otras personas de forma consciente. "Mi familia me conoce bien y sabe que nunca pondría en peligro a alguien a sabiendas. Todo esto fue un shock tanto para mí como para ellos. Pero como siempre, me apoyaron. Hablamos todos los días e intentan animarme. Y Sofia (su novia) está en casa conmigo", apuntó.