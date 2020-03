La sorprendente lista de bajas del Barcelona para este verano según el diario 'Sport'

No es una información global sino una noticia propia del diario Sport, pero sorprende y mucho la lista de transferibles que tendría el Barcelona para aligerar espacio para la temporada que viene. Sobre todo porque no es muy normal que grandes fichajes del equipo azulgrana sean ahora puestos a la venta según informa el diario.

Ocho jugadores están en esa supuesta lista negra y son los siguientes: Coutinho, Griezmann, Rakitic, Umtiti, Vidal, Neto, Braithwaite y Aleñá. Hay algunos casos que no llaman la atención, como Rakitic que está cerca de cerrar su ciclo en el Camp Nou, Aleñá que ya está cedido en el Betis o Vidal que tampoco es un jugador fijo en la estructura del club.

Lo que sí sorprende son nombres como Coutinho, no porque el actual jugador del Bayern esté brillando mucho sino porque en su día fue un fichaje bomba que junto a Dembélé iba a destronar el recuerdo de Neymar. Umtiti, que ha tenido problemas con una de sus rodillas, también debía ganarse un sitio fijo en el once y no lo ha conseguido.

Pero en esta lista de 8 jugadores destacan tres: Griezmann, Neto y Braithwaite. El primero es por una razón evidente ya que llegó este verano costando 120 millones de euros y con la etiqueta de superestrella. Si Antoine solo dura un año en Barcelona, el golpe anímico para el ex del Atlético y para el Barça será importante. Además está Neto que, de momento, no molesta como segundo portero del cuadro azulgrana, y también Braithwaite que llegó en el mercado invernal haciéndole un roto al Leganés y que podría durar muy poco en la Ciudad Condal.

Si esta lista de salidas se consuma será un ejemplo más de la mala gestión de la directiva presidida de Josep María Bartomeu.