La noche se le hizo eterna al seleccionador. Una llamada de urgencia desde España le obligaba a dejarlo todo. Él creía que sería momentáneo pero todo se desmoronó en cuanto llegó al destino. Su hija Xana estaba muy mal. Luis Enrique abandonaba la concentración en Malta previa al segundo partido de clasificación para la Eurocopa. Desde entonces, un año de convulsión, el más difícil de la carrera del asturiano.

A partir de ese momento los acontecimientos se desarrollaron de la manera menos abrupta posible. La goleada del día siguiente, el debut de Robert Moreno, la confirmación del segundo dos meses después, pero en verano todo se empezó a torcer. Los altibajos en la relación entre ambos entrenadores, la peor de las noticias con el fallecimiento de la hija de Lucho. La pérdida de confianza en su amigo hasta entonces y la decisión drástica de noviembre una vez comprobado que aquello no tenía solución. Luis Rubiales destituyó a Moreno y anunció, 24 horas después, la vuelta de Luis Enrique.

Desde ese día de noviembre el técnico ha estado trabajando duro. Para olvidar, la mejor manera de abstraerse de un desenlace fatal. "He leído cosas sobre la muerte y cómo llevar una pérdida así" dijo en su re-presentación como seleccionador. Trabaja duro desde el día que conocimos la suerte en nuestro grupo de la Eurocopa. Suecia y Polonia como rivales seguros y un tercero que saldrá del play off. Una Euro que ya no se celebrará, otro punto más al ya convulso año del técnico.

El viernes pasado tenía que expresar ante los medios sus sensaciones, tenía que dar cuenta de los 23 futbolistas que había decidido convocar. Esta semana era de concentración. Este jueves había que jugar ante Alemania y el domingo ante Holanda. Partidos que se cayeron del calendario por la pandemia terrible en la que estamos inmersos.

Un año desde aquel 25 de marzo de 2019, de infausto recuerdo para él. Un año en el que han pasado demasiadas cosas, allí se empezó a descolocar el tándem exitoso Luis Enrique-Robert Moreno. No sabíamos entonces las vueltas que daba la vida, lo que pueden dar de sí 366 días de una intensidad abrumadora. Un año desde aquella llamada de España que volvió del revés al seleccionador. El peor año de su vida.