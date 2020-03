Jaume Roures sobre la crisis del coronavirus: "El fútbol europeo no puede permitirse perder 7000 millones de euros"

Jaume Roures, uno de los capos de la televisión en el fútbol español y máximo mandatario de Mediapro, ha tomado la palabra en la emisora catalana RAC1 para dejar claro que el fútbol en europa debe continuar sí o sí porque no se pueden permitir suspender la temporada actual pese a la crisis por el coronavirus.

"Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima. Si no se acaba, se perderá el 30% de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros y el fútbol no se lo puede permitir", comentó Roures en RAC1.

Roures no dudó ni un solo momento a la hora de mandar un mensaje de presión a clubes y responsables de federaciones europeas. Si no se acaba la temporada, según él, las pérdidas seran imposibles de asumir. Su mensaje está lleno de presión.

"Yendo muy bien empezarás a jugar otra vez a mediados de junio. Aunque juegues cada tres dias el calendario da para lo que da. No veo problema pasar del 30 de junio, fuera de los contratos convencionales. La situación exige que todos rememos por salvarla, a nadie le interesa perder dinero", sentenció el mandatario de Mediapro.

Las palabras de Roures añaden aún más tensión a la situación de los clubes que ya han empezado a hacer ERTEs en sus entidades. El primero en hacerlo oficialmente ha sido el FC Barcelona.