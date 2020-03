El Tottenham, club de la Premier League inglesa, ha dado permiso al surcoreano Heung-Min Son y al holandés Steven Bergwijn para volver a sus respectivos países, informó en un comunicado y a pesar del confinamiento del Reino Unido por coronavirus.

Son ha volado a Corea del Sur "por razones personales", mientras que Bergwijn se ha trasladado a Holanda ante el inminente nacimiento de su hijo.

Ambos jugadores continuarán con el trabajo físico previsto durante el parón de la competición liguera por la expansión del coronavirus hasta que tengan que volver a Inglaterra para reanudar los entrenamientos cuando las autoridades lo permitan.

Por otro lado, la gran estrella del equipo, el delantero Harry Kane, ha comentado en Sky Sports que valora seguir o no en el cuadro inglés: "Siempre he dicho que si el equipo no progresa no quiero quedarme por el hecho de quedarme".

El Tottenham, antes del parón en la Premier League, ocupaba la octava posición de la tabla, bastante lejos de la Champions y cerca de los puestos que dan derecho a jugar la Europa League la temporada que viene.