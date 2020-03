Bartomeu sobre la acusación de Messi: "Sí, hubo personas dentro y fuera del Barcelona que han hablado de más"

No han pasado ni 24 horas desde que Messi mandara un serio aviso a la directiva del Barcelona por las filtraciones que han tenido lugar durante el confinamiento por coronavirus. El comunicado de Messi explicaba todas las medidas económicas tomadas por la plantilla de cara al ERTE del Barcelona. Compañeros como Piqué se hicieron eco del mismo comunicado:

El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha quedado claramente señalado por las palabras de Messi y su reacción ha sido inmediata a nivel mediático. El máximo dirigente ha dado sendas entrevistas a los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport.

¿Por qué es necesario el ERTE si los jugadores aceptan una rebaja?

Esta situación afecta a todos. No sólo en Can Barça, en toda la sociedad. El objetivo es salir de esta crisis y volver a la normalidad. Los empleados también quieren ayudar al club, lo quieren y es del Barça. Lo importantes es que el Barça siga, que seguirá. Y que tenga viabilidad, que la tiene. En este ERTE que estamos haciendo, los jugadores y el club complementarán con sus salarios para que los empleados puedan cobrar el sueldo completo mientras dura al ERTE.

El comunicado de Messi

Los jugadores nunca se negaron a rebajarse el sueldo. En ningún momento. El 20 de marzo, hubo una reunión en la que admitieron. Siempre hay gente que habla demasiado. Y ha sucedido. Gente de dentro del club y de fuera del club que ha hablado desde fuera sin tener toda la información.

Problemas con el equipo de baloncesto

Hay jugadores que no han dicho que sí. Son muy pocos. No sé el número. Estoy convencido de que todos acabarán diciendo que sí. Pero el club lo hará sin su permiso. Tengo el convencimiento de que poco a poco dirán que sí.

Posible quiebra en julio

No entraríamos en quiebra. Pero si hasta junio no se hubiese restablecido nada, pues hubiera habido pérdidas. El club debía tener 1.050 millones. Hasta febrero llevábamos un ritmo superior al que habíamos previsto. Era el ritmo más alto de la historia. Ahora se ha parado. Si no restablecemos la normalidad, evidentemente habrá unas pérdidas. Y por eso estamos haciendo las reducciones.