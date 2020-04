Paulo Dybala muestra su lado más íntimo en una entrevista a los medios oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Joya desvela lo que le dijo a Cristiano Ronaldo, y qué le contestó el portugués, en una de sus primeras conversaciones cara a cara, pocas semanas después de la llegada de CR7 a la Juventus de Turín en verano de 2018 tras su salida del Real Madrid.

"Lo ves como un tipo agrandado, canchero. Yo una vez me senté a hablar con él y le dije: 'Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, pero a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa'", desvela Dybala.

Según el argentino, Cristiano se lo tomó con humor, dijo que ya lo sabía y que estaba "acostumbrado" a que le critiquen. A partir de esa conversación, el delantero de Laguna Larga, de 26 años, empezó a ver "de otra manera" al cinco veces ganador del Balón de Oro.

"A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un tipo excelente, muy sociable, muy amigable dentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, porque muchas veces no son así", dice Dybala en la web de la AFA.

El atacante argentino admite que durante la primera temporada de Ronaldo en la Juventus no tuvieron en el campo la "intensidad" que mostraron en la segunda. "Conocí más sus movimientos, sus características adentro de la cancha. Con mi cambio de posición, de estar libre en toda la cancha, no logré complementarme con él. Si pude hacerlo muy bien este año", precisa.

Dybala fue uno de los jugadores infectados con el coronavirus, enfermedad que también contrajo su novia, Oriana Sabatini. "No era aconsejable tomar remedios, a pesar del dolor de cabeza. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor", asegura el futbolista.

Asimismo, el argentino ha desvelado que en el seno de la Juventus ha habido "diferentes opiniones" respecto a la rebaja salarial para ayudar al club a minimizar los efectos provocados por la crisis del Covid-19, pero también destaca que todos acabaron llegando a la conclusión de que recortarse los sueldos durante un tiempo "era lo mejor".

"No era aconsejable tomar remedios, a pesar del dolor de cabeza. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor", asegura.