El médico del Reims, infectado de coronavirus, se suicida

Conmoción en Francia tras el suicido de Bernard González, médico del Reims.

"Pienso en sus padres, su esposa, su familia... Él es una víctima colateral del COVID-19, porque había sido detectado positivo y estaba en cuarentena. Sé que dejó una nota para explicar su gesto, pero no sé su contenido", dijo Arnaud Robinet, el alcalde de la ciudad, en 'Le Parisien'.

"Mi presidente me acaba de informar. Es muy difícil hablar de ello. Estamos en shock. Dejó una carta explicando su gesto, pero yo no lo sé. No puedo hablar de ello", dijo David Guion, entrenador del Reims, en 'L'Equipe'.

El presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, está destrozado: