La verdadera oportunidad del Real Madrid no es Haaland o Mbappé sino Harry Kane

Mucho se está hablando estos días de la posible llegada de una ristra de jugadores al Real Madrid entre los que se incluyen Paul Pogba, Fabián, Ferrán Torres y sobre todo dos atacantes que suenan para ser el nuevo delantero centro blanco, Haaland y Mbappé.

Como bien comentó Libertad Digital hace unos días, el Borussia Dortmund no piensa negociar este verano con ningún equipo y con ninguna cantidad de dinero sobre la mesa haciendo que la opción Haaland desaparezca. El equipo alemán entiende que no se puede negociar por un jugador que apenas lleva 4 meses en Dortmund y considera una falta de respeto que se piense en una posible salida como si de un club cualquiera se tratase.

La opción Haaland no se valora al menos para este verano y ahí también entra la posibilidad de ver por fin a Kylian Mbappé de blanco. Esto también parece complicado y más teniendo en cuenta la situación que se vive por el coronavirus y que deja al PSG con la incertidumbre de saber si podrá seguir luchando por su gran sueño, la Champions. Además el jeque entiende que su proyecto pasa por Mbappé y daría salida antes a Neymar que al francés, pero jamás a los dos a la vez. De hecho la salida de Cavani provocará que el PSG se mueva en el mercado y no para vender, sino para fichar.

Con este contexto cerrado en esos frentes, el Real Madrid tiene una oportunidad para ir a por otro delantero que de manera indirecta ya se ha puesto en el mercado veraniego. Hablamos del ariete inglés de 26 años del Tottenham, Harry Kane. Hace pocas fechas dijo que seguir en el Tottenham no era algo seguro para él: "Siempre he dicho que si el equipo no progresa no quiero quedarme por el hecho de quedarme".

Kane es consciente de que su oportunidad para dar un salto importante a un equipo grande y más en concreto al Real Madrid depende mucho de este verano aunque sabe también que la crisis por el coronavirus dificulta traspasos importantes. Aún así, el 9 inglés tiene ojos y sabe que Haaland apunta maneras y que Mbappé sigue en el punto de mira de todos los clubes potentes. Ya no es el único pez en el mar de los killers y si deja pasar el tiempo sin moverse del Tottenham puede estancarse en los Spurs.

Sin cláusula, el Real Madrid tendría que negociar de nuevo con Levy, dueño del Tottenham, como hizo en su día con Modric y Bale, pero lo único que está claro es que Kane y sus agentes no dudarán en abrir la puerta este verano para escuchar ofertas, sobre todo la del conjunto español. Otra cosa es que el Real Madrid acepte el envite y entre a negociar sabiendo el alto coste del fichaje, sin embargo, la opción va a estar ahí porque Kane se va a mover buscando posibles salidas de Londres. Si los más jóvenes siguen ganando terreno, 2020 puede ser el último año en el que Kane tenga opciones de aterrizar en el Santiago Bernabéu.