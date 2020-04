Iñigo Martínez habla de "plantarse" si la final de Copa entre Athletic y Real es sin público

En plena cuarentena por el coronavirus el confinamiento provoca que muchos clubes hayan tomado la decisión de abrir las puertas a medios y aficionados a través de ruedas de prensa virtuales, ya sean con periodistas o con hinchas del equipo en cuestión. El Athletic es uno de los conjuntos que ha tomado esta decisión.

Íñigo Martínez ha sido el último jugador en comparecer y varias han sido las preguntas sobre la actualidad rojiblanca y también, como no, sobre la final de la Copa del Rey que se jugará en Sevilla y que debería enfrentar a la Real Sociedad y al Athletic Club de Bilbao. El ex del equipo txuri urdin vivirá una situación especial por haber jugado en los dos equipos, pero habla ya de "plantarse" si finalmente el choque es a puerta cerrada.

Final de Copa

"Esa opción los clubes y los jugadores la descartamos, no puede ser una final sin nuestro público, sería extraño y no lo barajamos. Esperamos que todo cambie y podamos vivir un momento histórico y único en nuestras vidas. Tener tanto a los aficionados contrarios como los nuestros sería impresionante. Mucho, ambos equipos. No sería igual jugar sin público, nos deberíamos plantar ahí. ¡Quién sabe cuándo vamos a jugar otra final dos equipos vascos! Es importante unirnos todos y disfrutar del momento como en cada derbi".

Cambio de la Real al Athletic

"Mi cabeza me decía que había dar un cambio en mi vida. Vine porque desde el primer minuto vi que confiaban plenamente en mí, me querían sí o sí, me trasmitían ese cariño que necesitaba en ese momento y la garra el coraje y la valentía que tiene me unían más aún a ellos. La familia ya sabía lo que era ser del Athletic, lo he mamado desde pequeño, sabía que venía a una gran familia y me iban a acoger muy bien. Estoy contentísimo de estar aquí".

Rebaja salarial

"Estamos para ayudar y los capitanes tienen una relación muy fluida con la directiva. Cuando tenga que llegar el momento, se tomarán las decisiones, pero mientras tanto estamos a la espera de ver cómo va todo".