El mercado de fichajes, ante el coronavirus: ¿abrirá la FIFA una tercera ventana?

La FIFA se ha mostrado dispuesta a "tratar con flexibilidad" la opción de una tercera ventana de fichajes en su calendario, debido a la actual reubicación de torneos por culpa de la pandemia mundial del coronavirus.

James Kitching, director del Cuerpo Regulador del organismo rector del fútbol mundial, ha comentado este domingo a la televisión alemana ARD que un tercer periodo de transferencias "podría ser una posibilidad" para las federaciones miembro. "Esto se trataría con flexibilidad siempre que el periodo total para transferencias de 16 semanas no se extienda", ha matizado Kitching, ya que las actuales ventanas tienen un máximo de 12 semanas entre temporadas (mercado de verano) y cuatro semanas a mitad de temporada (mercado de invierno).

Del mismo modo se ha pronunciado el español Emilio García Silvero, director legal de la FIFA, en declaraciones a la Cadena COPE. "La salud es lo primero y, por tanto, no hay instrucciones a las ligas o a las federaciones sobre el momento en que éstas tengan que reanudarse", ha subrayado. "Creemos que lo mejor es que los gobiernos determinen en cada territorio cuándo se dan las circunstancias y las condiciones para ello", ha insistido García Silvero, destacando el embrollo legal que existiría a la hora de implementar la ventana de transferencias en cada país.

"La FIFA es una asociación que regula para 211 territorios. En España hay una legislación laboral muy consolidada, un Real Decreto que regula el contrato de trabajo del deportista desde el año 85, hay convenios colectivos y evidentemente la FIFA no está por encima de la legislación de los Estados", ha recordado. "Pero en 211 territorios hay muchas asociaciones nacionales que no tienen normas laborales que regulen el contrato del deportista. Nosotros hemos intentado dar una serie de orientaciones, de recomendaciones, a todas las asociaciones afiliadas para que exista una homogeneidad a la hora de tratar esto", ha explicado.

"Los contratos terminan el 30 de junio porque históricamente la temporada termina el 30 de junio. Lo que hemos intentado recomendar es que, cuando eso ocurra, el contrato por acuerdo entre las partes pueda prorrogarse hasta que la temporada actual finalice", ha reiterado el director legal de la FIFA.

Con contrato pero sin ficha federativa

"Entendemos que haya un jugador que diga: 'No quiero renovar el contrato con mi club'", ha añadido. "Es lógico y, de acuerdo al Derecho español, el jugador lo puede hacer", ha recalcado García Silvero antes de avisar que un futbolista en ese caso "no puede estar registrado federativamente".

"No hay que perder una perspectiva importante, que es que las ventanas de transferencias no van a ser las mismas. Es decir, el 1 de julio no se va a abrir la ventana de transferencia porque tenemos que esperar a ver cómo las ligas adecúan los nuevos campeonatos", ha señalado el abogado coruñés. "Va a depender claramente de cuándo se reinicien los campeonatos. Habrá unos sitios donde se puedan reiniciar y en otros no. Las ventanas de transferencias se van a adecuar a los inicios y a los finales de los nuevos calendarios deportivos", ha repetido.

"Vamos a intentar mantener el sistema que hay ahora, pero adaptándonos a los calendarios que las federaciones y las ligas pacten", ha concluido García Silvero en declaraciones a la COPE.