Rakitic avisa a Bartomeu y al Barcelona: "No soy un saco de patatas"

En una entrevista para Mundo Deportivo, Iván Rakitic ha dejado muy claro que su futuro es suyo y de nadie más, es decir, que el Barcelona no podrá hacer lo que se le venga en gana con su actual centrocampista.

Rakitic, que tiene detrás de su fútbol el interés de grandes equipos como el Atlético de Madrid, ha charlado con MD para repasar su presente confinado en casa por el coronavirus y sobre todo su futuro, que parece lejos del Camp Nou.

Confinamiento

"La verdad es que lo llevamos muy bien. Pese a que ya son bastantes días se hacen bastante cortos jugando mucho con las niñas, haciendo deberes, la comida, yendo al gimnasio... y compartiendo tiempo con mi mujer cuando ellas están durmiendo la siesta. Ojalá se pueda resolver pronto esta situación en la que estamos".

Su futuro en el Barcelona

"Poder jugar en el Barça es el sitio perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas. Ojalá pueda acabar este año de contrato. Si no puede ser, ya nos sentaremos, pero ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Mi idea es acabar mi contrato".

Víctima de operaciones frustradas

"Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería".

Volver al Sevilla

"Tengo un cariño especial al Sevilla, pero directamente a la ciudad. Tengo allí a mi familia. Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta, lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no, tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños y Monchi no me llamó (risas)".