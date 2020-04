Italia no quiere dar ni un solo paso en falso con el tratamiento de la pandemia del coronavirus y como es lógico el fútbol y el deporte en general se ven afectados por este problema mundial que está poniendo a prueba la resistencia física y mental de todos los seres humanos.

La pregunta para los aficionados del fútbol es sencilla y a la vez complicada: ¿Cuándo se volverá a ver fútbol en los estadios? Según la subsecretaria de salud del gobierno italiano, Sandra Zampa, no volverán a verse aficionados en los estadios hasta que haya una vacuna contra el coronavirus.

"Que se puedan ver los estadios llenos de gente, solamente lo veremos solo cuando estemos completamente seguros, es decir, cuando haya una vacuna. Creo que incluso para los partidos a puerta cerrada, si esperamos otro mes, no ocurrirá nada catastrófico. No me corresponde a mí decírlo pero no es un tema prioritario", comentó Sandra.

En declaraciones para RaiNews24, Zampa concluyó que ve muy complicado volver cuanto antes a la normalidad: "Veo la reapertura del fútbol muy difícil y no veo este debate como una prioridad: creo que podemos rendirnos por otro mes".