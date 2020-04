Sí, rotundamente sí. The Damned United es la mejor película de fútbol que he visto en mi vida. Sí, mejor que Evasión o victoria pese a las opiniones en contra que pudiera encontrarme. La cinta es un retrato de una época, años 60 y 70 en Inglaterra, cuya atmosfera será irrepetible. Eran días en los que el dinero no lo era todo, temporadas en las que cualquier club podía pasar, en dos años, de coquetear con el descenso a tercera división, a ganar la primera división. O de estar en tercera a ser campeón de Europa dos años consecutivos. No es el FIFA o el Football Manager, son hechos verídicos.

El film se centra en la trayectoria del legendario y polémico Brian Clough quien es considerado, junto a Alex Ferguson, el mejor entrenador inglés de la historia. Pese a tener este gran honor, tiene una mancha en su historial y es que tan solo duró 44 días al frente del Leeds United, el gran dominador del fútbol durante esta época. ¿Qué sucedió? Es una respuesta amplía que necesita de mucho tiempo, tanto que viajaremos constantemente en el tiempo para conocer porqué Brian era, en muchas cosas y para hacer una similitud, parecido a José Mourinho. Un técnico brillante, con una desmedida y contagiosa ambición pero también con una traicionera vanidad que le hará perder cosas y personas por el camino. Sin embargo, también verán algo de Pep Guardiola en Brian porque a él no le valía con ganar a toda costa, tenía que ganar, ser recordado por el estilo y aquí llegaba su gran error, desprestigiaba el resto, el menos virtuoso. La historia de Brian en el Leeds, en un ejemplo practico actual, fue como si Guardiola, hubiera fichado por un Real Madrid campeón que había sido entrenado por Mourinho.

Si tengo en tan alta estima a The Damned United, es porque cumple con muchos requisitos. Para empezar, es la mejor película ambientada del fútbol de todos los tiempos. No necesita ni si quiera que la trama se desarrolle en el césped. Hay escenas de partidos, por supuesto, pero son solo pequeños extractos. Lo realmente importante está fuera del terreno de juego. Vamos a descubrir los pasillos de un equipo regional que no tiene ni pintado el nombre del club en el estadio o los despachos del club más importante del país. Ahí está realmente la esencia de la película.

El guión se escribe solo pero también hay que decirlo, luego hay que saber plasmarlo y la película transcurre con naturalidad, creciendo en intensidad y emoción y sin recrearse en florituras para durar una perfecta hora y media. Todo apoyado en el magnetismo de todos los personajes. Es Brian Clough pero también es su gran rival, Don Rivie o Peter Taylor, su gran ayudante y una figura clave en todos sus éxitos. Era la época donde no había jeques y los futbolistas tomaban té antes de jugar un partido.

