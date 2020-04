Quique Setién sigue encerrado en su casa como la máxima totalidad de los españoles para echar una mano a la sociedad y a los servicios sanitarios en un momento tan delicado como el que se está viviendo con la pandemia del coronavirus. El técnico del Barcelona trabaja en su domicilio y a la vez empieza a conceder entrevistas.

La primera comparecencia pública que ha dado Setién ha sido en TV3, donde ha iniciado un tour en los medios de comunicación españoles. Una de las preguntas que contestó el técnico refleja una visión y un sueño que tiene con la Champions y con su pueblo, Liencres (Cantabria).

"Se lo digo a los jugadores. Que yo tengo prisa, que no tengo tiempo que perder y que me gustaría ganar la Champions y LaLiga. Si pueden ser las dos, mejor. Claro que he soñado con pasearme por Liencres con las vacas con la Champions y enseñársela", comentó Quique.

El ex del Betis también fue preguntado por una posible revolución de cara a la temporada que viene y sobre todo del camino a seguir para la entidad y su política de plantilla: "No soy partidario de hacer una revolución. Es cierto que vas a tener que ir incorporando jugadores, pero no porque este equipo esté agotado ni cansado. ¿Qué queremos, cantera o seguir adelante? Cuando todavía hace falta algunas cosas, pues lo que haces es exigirles para que lo puedan ir dando para entrar".

Sobre acabar o no la temporada por el coronavirus, Setién tiene claro que él quiere ganar todo en el campo, no en los despachos: "Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando. Eso es obvio. Pero la situación está como está. No sé si eso valdría. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más. Pero todo esto del fútbol es anecdótico. Que podamos salir y abrazarnos con la gente mayor. Lo demás es superfluo y no le doy demasiada importancia. Si hay que terminar, pues se termina".

En los próximos días se esperan más palabra de Setién en otros medios de comunicación.