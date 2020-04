La Comisión Delegada de RFEF ha aprobado y hecho público que en caso de suspensión de la Liga e incluso reanudación y posterior suspensión, la clasificación actual sirva como lista provisional para mandar a la UEFA los siete equipos españoles que jugarían competiciones europeas el curso que viene.

Si eso ocurre, la situación es la siguiente: Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad irían a la Champions y Getafe, Atlético y Athletic a la Europa League. En el caso del conjunto vasco su pase llegaría a través de la final de Copa de la que es finalista junto a una Real que ya estaría en la Champions.

De momento lo que no se conoce es cómo quedarían los ascensos y descensos. Con la situación actual bajarían Mallorca, Leganés y Espanyol. Por su parte, LaLiga no comparte la decisión de la RFEF y no acepta esta decisión.

Por otro lado, según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva, una de las posibilidades que se están manejando en estos momentos en la Real Federación Española de Fútbol es que la disputa de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad tenga lugar en Navidad.