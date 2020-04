Según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva, una de las posibilidades que se están manejando en estos momentos en la Real Federación Española de Fútbol es que la disputa de la final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad tenga lugar en Navidad.

De momento la idea está en el aire y no hay nada cerrado en firme. Aún así, la propuesta provisional de la RFEF entregada a la UEFA, con los siete equipos que con la clasificación actual jugarían en Europa la temporada que viene, casa con este proyecto de una final de Copa en Navidad.

La Comisión Delegada de RFEF ha aprobado que en caso de suspensión de la Liga e incluso reanudación y posterior suspensión de la misma, la clasificación actual sirva como lista provisional para mandar a la UEFA los siete equipos españoles que jugarían competiciones europeas el curso que viene. Si eso ocurre, la situación es la siguiente: Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad irían a la Champions y Getafe, Atlético y Athletic a la Europa League. El cuadro bilbaíno accedería a la EL al ser finalista de Copa y gracias a que la Real ya estaría en Champions.

Con ese resultado, la 'jugada' no le saldría mal a la Federación ya que tendría solucionado el hecho de entregar a la UEFA la lista de equipos que jugarán en Europa, además de tener ya otorgado el puesto de Europa League que da ganar la Copa del Rey. Tanto Athletic como Real Sociedad, ambos clasificados con este sistema, saldrían beneficiados y la Copa del Rey en Navidad tendría vía libre. Resueltos todos los inconvenientes previos, la disputa de la Copa del Rey en Navidad se podría organizar sin mayores problemas.

Por supuesto, la parte que no se beneficia de la entrega de esa clasificación a la UEFA son los clubes que se quedan fuera de Europa o que no entran en la Champions. Por su parte, la Liga no está de acuerdo con la lista provisional entregada por la RFEF a la UEFA.